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娛樂

《全民造星V》10強拉票造勢 王鋒否認內定冠軍 Lyman最多粉絲應援成人氣王

《造星V》10強記者會｜Lyman粉絲最多成人氣王
《造星V》10強記者會｜馮允謙見證成長幾乎感動落淚 陳蕾心痛參賽者被負評

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》10強王鋒、魏念恩（Nathan）、詹仕偉（Snoopy）、黃泓祖（Taco）、香胤宅（Lyman）、陳鎮亨（亨仔）、田曜誠（Tsoul）、王希晉（希晉）、盧信宥（Ash）及黃家灝（KC）昨日聯同導師陳健安、陳蕾、馮允謙及韋羅莎出席記者會，逐一表演為7月16日總決賽拉票。10強未正式入行，已吸納不少粉絲應援造勢，數百粉絲迫爆商場，當中Lyman最多粉絲成人氣王。王鋒否認是內定冠軍，受負面新聞困擾的他認為最重要做好自己。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

《全民造星V》10強於台上施展渾身解數，以自選歌曲和舞蹈拉票，4導師為他們打氣和給予貼士。 Lyman非常識搞氣氛，先以單手倒立博得全場尖叫，之後走到台下與粉絲互動，令粉絲high爆；拉票時，他特別提醒粉絲要多喝水，展現暖男一面。Taco與Nathan分別在Rap和自彈自唱時失準一度忘詞，Nathan向粉絲致歉。

Lyman成現場人氣王，感謝一班粉絲到場支持他們。可有因此信心大增？他笑言：「反而壓力會大少少，多了人欣賞，想做好一點，給最好的表現大家看到。」Lyman表示會用心練好廣東話，最近學識講急口令，還即場示範。同獲大批粉絲支持的KC自言受寵若驚，粉絲的支持成為他的力量，稱會在台上以更好表現回饋粉絲。

Nathan未ready談輕生女友

Nathan解釋表演時忘詞因太驚，承諾不會讓這種事再發生。談到他參賽以來捲入女友輕生風波，他在社交網言論引來女方父母不滿，Nathan表示對感情事還未ready向公眾講，希望大家給他空間，之後會再表達和交代。可擔心影響印象分？他承認會有影響，「但我堅信繼續做好自己最喜歡的音樂，當觀眾更加認識我時，就會知很多事情都是謠言。相信支持我的人都有一定原因，為對得住粉絲，我會做好音樂」。

被傳是內定冠軍的王鋒表示沒有這回事，他以平常心面對比賽，「沒想要爭3甲，最緊要做好自己，呈現更好表演給大家，也沒想過輸贏，或要得到什麼，最重要享受過程。（不想攞冠軍？）這只是副產品，每個人都有機會」。

對於擅改舞步一事引來不少負評，王鋒承認有影響心情，但這刻想做好自己，不想辜負支持他的粉絲，「無論面對好與不好的評論，我都會從中學習，有批評即證明有進步空間，我是有不足之處，希望隨住我的表演讓大家再次認識我和獲得肯定」。他前晚在播出的澳門之旅節目中，在鏡頭前談改舞步事件忍不住落淚，稱比賽時可能得失心變得太重，做隊長想保住兄弟，因而令好友阿澤（鍾澤誠）生氣有爭執，令他會懷疑自己為人。

陳蕾馮允謙睇「囝囝」表演感動

陳蕾表示在台下感覺有點像家長看小朋友上台表演，見他們成長真的有點眼泛淚光和感動。馮允謙說看到學員唱歌也很想流淚，因一起經歷很多好與不好的事情，有些電視未必看到。對於有參賽者忘詞、甩嘴，陳蕾認為是好事，寧願現在發生，可讓他們汲取經驗再修正，總比總決賽時才發生好。

馮允謙肉赤其組員Taco，希望向製作組提出決賽時增設提詞器，讓大家到時不會甩得太厲害。有指他對參賽者寬容，馮允謙承認做了「爸爸」真的不同，自己也有成長，以前他是被照顧，現在到他照顧班「囝囝」。

歷屆冠軍任表演嘉賓 欠趙祥誠

有網民質疑10強抽籤對決造馬，又傳王鋒是內定冠軍。陳蕾表示安排是想讓節目好看一些，如果替任何選手不值，都可以以不同方式繼續支持他們，「我常說參加《造星V》只是一個起點，就像球賽頭10分鐘，所有事都是路遙知馬力。我當年參加歌唱比賽也只得第4，最緊要帶着夢想堅持到最後才是最大的贏家」。陳蕾表示縱使有參賽者負評不少，但不會影響她的印象分，「我是最直接接觸他們，我很相信他們，他們也很相信我，有時我見到他們被負面留言攻擊，感到心痛」。

總決賽賽果會由全民投票及星級專業評判團各佔一半畀分決定，當晚表演嘉賓陣容包括姜濤、楊樂文、梁業、吳啟洋、雲浩影及邱彥筒。不過《造星III》冠軍趙祥誠（折骨Ben）不在名單上，有指他去年因家庭因素向公司提出暫時停工。

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相關字詞﹕馮允謙 陳蕾 黃家灝（KC） 香胤宅（Lyman） 魏念恩（Nathan） 王鋒 全民造星V

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