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娛樂

【開箱】《別叫我〝賭神〞》 導人向善故事 懷舊勵志

【明報專訊】集合周潤發、袁詠儀、廖啓智、柯煒林等主演的《別叫我〝賭神〞》，上周四（6月29日）在港上映，大概一個月前已展開宣傳，端午節檔期在內地率先開畫，不過成績不大理想，跟同期有港星文詠珊主演的《消失的她》或惠英紅擔正《我愛你！》，票房相距甚遠；很多粉絲隨「許文強」周潤發在上海灘慢跑又自拍，得到媒體關注，只是宣傳伎倆？若要觀衆真金白銀買票入場又是另一回事？《別》片在港成績不曉得又是否跟內地截然不同？

舊女友突然上門交低兒子

《別叫我〝賭神〞》講述吹水輝（周潤發飾）是賭場常客，輸到身無分文；他和好友花叔（廖啟智飾）、肥狗（白只飾）在澳門經營理髮店，但無法支持其嗜賭揮霍。吹水輝舊女友李夕（袁詠儀飾）突然出現，要求他照顧素未謀面的兒子李陽（柯煒林飾）一個月，並奉上酬金。等錢還債的吹水輝敷衍接下保母任務，才發現兒子是自閉症患者。吹水輝完全無法應付兒子李陽的特殊需求，父子關係日趨緊繃。隨着李陽逐漸展現跑步天賦，吹水輝也彷彿找到人生目標，下定決心脫離過去荒唐生活，陪伴兒子展翅圓夢。

此片幾個有趣之處，雖然台前如周潤發、袁詠儀、柯煒林、方中信、廖啟智全屬港星，導演潘耀明攝影師出身，作品包括一連3集《竊聽風雲》，編劇莊文強代表作《無間道》更家喻戶曉；片中大部分鏡頭又在澳門取景，但合拍片感覺強烈，不知道是否跟開場時出現分多鐘各大電影及製作公司logo片頭有關，參與製作及發行的相關單位沒有10間都有8間，似持分者甚多。其二聞說此片原名《光輝歲月》，及後改為《驕陽歲月》，到現在以《別叫我〝賭神〞》之名公映，其實原名可能較貼近故事本身，片中除了吹水輝是病態賭徒，終日流連賭場外，就只有周潤發演過《賭神》可跟「賭神」扯上關係。

《別叫我〝賭神〞》拍導人向善故事，戲劇上起承轉合做足；吹水輝因為爛賭與女友李夕分手，沒料到自己人到中年又潦倒，對方會突然出現，還要求他照顧患有自閉症的兒子。透過被追債的衝突與誤會，加深了父子情，也讓吹水輝重新找到人生方向。李夕本是社工，有教無類，很關顧少年犯阿瑞，受李夕所託，阿瑞曾跟隨吹水輝，沒料到多年以後，債主太子基（黃德斌飾）登門，兒子李陽愛父心切，從後施襲，滿頭鮮血的太子基不放過兩人；此時當年的阿瑞（安志杰飾）今日已是賭場話事人出手相救，手下衆多的太子基亦懼他三分。昔日吹水輝不為意的善恩，多年後結下善果，阿瑞亦是促成李夕能再聯絡吹水輝的關鍵人物。這一段落墨不多，但比起刻意經營的父子情與浪子回頭，其實動人得多。

內地票房未如理想

據報此片2019年開拍，足足等了4年才上映，不知道中間有過什麽波折，劇情是否有增或減。周潤發觀衆緣甚佳，外形也keep得好，一點不似年過花甲；然而當講述他跟袁詠儀從邂逅到拍拖，應該更年輕，也由兩人親身上陣，難免突兀；另一弔詭的是，角色手握智能電話，刻意打扮年輕，但由演員表現、劇本對白到氣氛營造，好像停留在二三十年前。

查看昨日內地票房，《別叫我〝賭神〞》上映11天，收4032萬人民幣，跌至第21位；跟周潤發同樣已登「六」的葉童、梁家輝及惠英紅在《我愛你！》演繹黃昏戀，跟《別》片同期上映，卻收2.93億人民幣，位列季軍。北上發展文詠珊有份主演的《消失的她》，上映10天累收19.84億人民幣，成為近期最佳表現的內地製作。不知道是演員功勞，還是改編蘇聯懸疑電影《為單身漢設下的陷阱》食正近年內地觀衆喜好，早前在騰訊視頻上架的陸劇《漫長的季節》大獲好評，正是相近類型作品。

上映日期：6月29日

相關字詞﹕柯煒林 袁詠儀 周潤發 消失的她 開箱 別叫我賭神

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