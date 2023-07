韓媒指韓韶禧曾多次參演MV,包括SHINee的《Tell Me What To Do》、鄭容和《That Girl》、Roy Kim《我們到此為止吧》及MeloMance的《問候》,《Seven》是她自《夫妻的世界》爆紅後,再次擔任MV女主角。據報柾國新歌MV由Bradley及Pablo執導,兩人曾拍攝美國饒舌女歌手Cardi B及英國男團One Direction前成員哈利史泰敖(Harry Styles)的MV。