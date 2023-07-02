《陽光小小姐》艾倫雅堅逝世

艾倫雅堅1934年在紐約布魯克林出生，11歲隨雙親移居洛杉磯，其父大衛雅堅（David Arkin）是作家及作詞人，為紀念最高法院通過公立學校解除種族隔離政策的歌曲《Black and White》，正是出自艾倫父親手筆；1950年代麥卡錫主義反共白色恐怖下，大衛被指是共黨，拒絕回答有關政治思想審查提問，因而失去工作，直到死後才得以平反。艾倫雅堅10歲開始上表演課，得到不同演藝學校的獎學金。

曾組民歌樂隊出暢銷歌曲

艾倫雅堅登上百老匯舞台之外，1955年也組成民歌樂隊The Tarriers，把卡利普索民謠《The Banana Boat Song》改編加上新歌詞，結果非常暢銷，其後10年他在音樂與演戲方面雙線發展。1966年他參演電影《蘇聯潛艇大鬧美國》，飾演被誤認為間諜的蘇聯水手，首次在電影擔正即獲奧斯卡最佳男主角提名；兩年後憑《天涯何處覓知心》的聾啞角色再逐金像影帝，同告落敗。他曾在《奇謀妙計女福星》跟柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）演對手戲。1970年到1990年代，艾倫雅堅仍活躍於百老匯舞台、電視及電影演出，這時期他較著名的作品，包括在《幻海奇緣》扮演雲露娜維達（Winona Ryder）的爸爸，在《這個殺手將有難》飾演心理治療師。千禧年後艾倫憑《陽光小小姐》首次贏得奧斯卡最佳男配角獎，片中只有14分鐘戲分，但他扮演愛吸毒、愛爆粗又喜歡光顧脫衣舞俱樂部的祖父，鼓勵年幼孫女參加選美，跟她一同選歌及設計表演環節，一家人開着小貨車從新墨西哥出發到加州參賽，大受歡迎。《三藩市紀事報》影評形容該片選角準繩，除了艾倫不作他選，他的自然演繹甚至讓觀衆覺得是即興發揮。他其後憑《ARGO救參任務》再獲奧斯卡最佳男配角提名，片中扮演脾氣暴躁電影監製，為拯救人質的緊張氣氛增加了喜感，他雖然落敗，但《ARGO》最後捧走最佳電影等大獎。除了電影，他亦憑劇集《荷里活教父》獲艾美獎提名。

電影拍檔發文悼念

艾倫雅堅的死訊傳出後，不少圈中人發文悼念；在《陽光小小姐》扮演艾倫孫女的艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin）表示艾倫是她合作過「最善良、溫和與搞笑的演員」，稱兩人也許沒血緣關係，「他在我心目中永遠是祖父」。在《荷里活教父》與艾倫有不少對手戲的米高德格拉斯（Michael Douglas）發悼文，「今天我們失去一個傑出演員，他機智、有喜感，過去70年保持專業，在演藝行業留下不可磨滅的印記。跟艾倫合作的經驗值得懷念」。在喜劇《特務S嘜》與艾倫合作的安妮夏菲維（Anne Hathaway）自言能跟對方一同演戲十分幸運，形容對方善良又肯幫人，而且是演員的楷模，「他給時年23歲的我留下極深印象，也成為我最珍惜及喜愛的事業回憶」。艾倫雅堅曾經歷3段婚姻，育有兒子Adam、Matthew及Anthony，3人都繼承父業入行拍戲。其中Adam亦是導演，他接受美媒Variety訪問時談及父親，「我經常講笑說其他爸爸會帶孩子去打棒球、看運動比賽，又或者一起釣魚，但家父會帶我去看俄羅斯默片」。