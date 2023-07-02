《愛‧回家》鄭世豪領軍玩盡「大結局」

劇情講述「大龍生」羅樂林與「細龍生」鄭世豪被綁架，兩人逃走時，鄭世豪因父親叫「大小姐」林淑敏接管公司，決定對心臟病發的羅樂林見死不救，更將他推落懸崖。林淑敏與舅父「KC」歐瑞偉及龍家上下開記招誘捕鄭世豪，後者雖然被捉住，但他原來一早在公司裝了炸彈，又搶槍打中「熊尚善」滕麗名，以及在天台推林淑敏落街。鄭世豪最後坐監，林淑敏則傷重昏迷。

劇情複製無綫多套經典劇集場面，《東張西望》主持梁麗翹亦客串一角，嘲《愛‧回家》第2000集大結局將以前劇集的結局「炒埋一碟」，有家族爭產、墮樓墮崖、綁架失憶、放炸彈等，連BBQ都出埋，質疑觀眾是否真的會收貨。

眾演員接着出場，稱以上劇集只為滿足一班以為《愛‧回家》2000集就大結局的觀眾，他們「現身」只為了舉行《愛‧回家》跨越2000集的切燒豬儀式。《愛‧回家》昨晚繼續播出第2001集。

娛樂組