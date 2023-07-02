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娛樂

港姐終極面試 盲選點評五官身形 謝嘉怡籲佳麗練好廣東話

【明報專訊】《2023香港小姐競選》日前安排26名佳麗晉身「終極面試」，接受無綫總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團考核，一連兩集節目於今晚及下周日（9日）晚上9時播出，會淘汰4至6名參賽者，晉級佳麗可出發往越南拍外景。

參與終極面試佳麗有熱門21歲「金髮蔡思貝」郭珮文、王敏慈、陳曉彤、潘明璇等。今晚播出一集分兩回合，綜合兩回合分數，有佳麗率先被淘汰。第一回合26名佳麗輪流出場自我介紹，並親自挑選Profile相，評審綜合佳麗的自選Profile相及真面目點評。有佳麗獲讚真人與上鏡「一樣咁靚」，亦有遭狠批，名模馬詩慧說：「真人同張相差好遠，做人最緊要係有真我，唔好靠啲相，啲相係幻覺嚟！」有佳麗自我介紹時因太緊張口窒窒，將23歲講錯13歲。部分佳麗因廣東話麻麻，自我介紹時似機械人，被主持陸浩明笑問：「你係咪跟Siri學？」謝嘉怡說：「你自信好好，但真係要練好廣東話！」

曾志偉讚佳麗「衣架肩」

第二回合製作組將26名佳麗的樣貌分成「笑容」、「眼睛」和「肩頸線條」，佳麗穿運動裝遮樣出場，評審團以盲選形式點評各人五官和身形，有佳麗身形令人眼前一亮，獲曾志偉讚是「衣架肩」，亦有佳麗因下盤較健碩，被勸減一減大髀。

娛樂組

相關字詞﹕馬詩慧 謝嘉怡 曾志偉 2023香港小姐競選

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