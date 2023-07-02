許軼Winka獻熒幕初吻 COLLAR開影片頻道玩到癲

COLLAR分兩組玩遊戲，負方要接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」。各成員施展渾身解數，Marf、Day、Winka組成「壽星組」，跟Gao、Candy、Ivy、 Sumling的「剩低班人」對壘，玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」及「生日帽猜猜畫畫」等遊戲。

輸家要食「菲律賓鴨仔蛋」

當中「最短長壽麵」兩組各派兩名隊員將同一條麵咬斷到最短為勝出，結果Day、Winka對戰Candy、Ivy，4人玩到嘴對嘴亦無尷尬，被其他成員笑是「大媽的愛」。4人表示為節目獻出熒幕初吻，Day笑說：「睇住佢哋（Candy、Ivy）玩仲尷尬，好想嘔！」 Sumling反擊說：「我哋睇住你玩都好想嘔。」Winka稱向來會主動惜其他成員，沒半點尷尬。Ivy讚Candy嘴唇柔軟、有質感。Gao被Candy封為首集的遊戲MVP，但她難逃跟隊友Candy、Ivy、 Sumling接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」。Ivy對此沒有懼色，邊剝殼邊品嘗，還帶動其他隊友鼓起勇氣試食，被封「勇氣擔當」。

不怕女神形象崩壞

對於成立YouTube頻道 ，Gao認為可以增加外界對COLLAR的了解，接觸她們工作以外的一面。Ivy笑說：「平時講Day好為食、 Sumling好大懵，這些無人信，睇這個節目就知。」Marf表示期盼已久，有一日可以邀請不同人來她們的頻道。COLLAR全員不擔心節目令她們的女神形象崩壞，Day信心十足說：「我哋無論任何時候都係女神。」

So Ching享受做跳舞老師

另一方面，So Ching退出COLLAR後重操故業當跳舞老師，在舞蹈學校開班授徒，反應熱烈，她好享受跳舞，不時在社交網分享跳舞片。有網民留言說最鍾意見到So Ching跳舞時由心發出的笑容。

娛樂組