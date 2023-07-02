明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

樂易玲64歲生日群星到賀 陳豪笑稱路過 姚子羚送名牌飾物

【明報專訊】無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲昨日64歲生日，前晚舉行生日派對，兩子及港姐宋宛穎、陳楨怡陪同乘車抵達，到賀藝人有視帝陳豪與陳山聰、視后胡定欣，還有羅子溢、朱晨麗、陳敏之、莊思敏、莊思明、張兆輝、方力申、張曦雯、謝嘉怡、吳業坤及謝東閔等逾百人。樂易玲生日願望是身體健康，每日開心生活，珍惜身邊所有人，香港和公司都愈來愈好，派對主題是分享愛和關心。

陳豪甚少出席高層生日派對，笑稱很少出夜街，是咁啱路過，亦非寂寞難耐才出席，「過來打聲招呼，太太帶3子女返了加拿大探親，剛剛跟他們視像通話才過來」。朱晨麗帶備小禮物，祝福樂易玲開心健康，她正休息未有新工作，因照顧家中愛貓不打算外遊。江嘉敏穿黑色低胸裝現身，近日氣管發炎的她帶病到賀，但派對中段因狂咳要提早離場。莊思明指楊明要開工未能現身。姚子羚送名牌飾物給樂易玲，她說目前放假，日日放狗散步好悠閒，稍後會跟蔡思貝到外地登台掙外快，9月亦會到澳洲墨爾本和悉尼登台，她曾在墨爾本讀書，有時間想趁機留下玩。

胡定欣拍廣告要靠Jaco

陳山聰與胡定欣結伴到場，稱開心疫後大班朋友聚首一堂，山聰表示不敢飲醉，因兒子Jaco昨日（周六）3歲生日，要陪兒子慶祝。提到Jaco每次見胡定欣都抗拒、面露不悅。胡定欣反駁道：「我在Jaco心中地位好崇高，因他較怕醜，才刻意不在大家面前擺出跟我甜蜜的樣子。」她笑稱Jaco對她抗拒及黑面的短片有逾60萬人看過，能否有廣告拍要靠Jaco。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

相關字詞﹕江嘉敏 姚子羚 胡定欣 陳山聰 陳豪 樂易玲（樂小姐）

上 / 下一篇新聞