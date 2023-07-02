吳偉豪爬貨車頂救人無有怕 游嘉欣學拳健身向打女進發

危險動作交畀替身

吳偉豪表示劇本寫他與游嘉欣好有型，但拍攝動作戲難度很高，車頂跳車頂的危險鏡頭有替身幫手，爬上車頂則親身上陣，「我第一次拍這類大型動作場面，之前曾想過無替身點算，真是考身手，不過我對自己的身手有信心，已做好拉筋準備，好彩劇組請了替身，危險動作交畀專業人士，我做都未必好睇，而且有一定危險」。

游嘉欣自嘲主要在鏡頭前Chok樣擺甫士，「我沒電單車牌，開電單車鏡頭交畀專業人士，我只是做最後碌落地的動作」。她表示最近準備考車牌，希望可以變「車神」，一次過成功，為未來拍動作戲做打女鋪路，「我上次拍劇做半打女，好好玩，希望有多些武打機會，平時有學打拳及健身，體能上應該應付到」。吳偉豪與游嘉欣劇中有感情線，問到有否愛情動作戲？他們笑稱有談情畫面，但不會太激烈，「這部劇已經夠多激烈場口了」。

有指周嘉洛被急召返《愛‧回家之開心速遞》劇組，吳偉豪表示不清楚，覺得自己與周嘉洛一直都是《愛．回家》一分子，沒離開過，「最近嘉洛以視像方式出現劇中，我間中也有亮相。公司對我們好好，安排正劇給我們，這對《愛‧回家》有好影響，因沒有我們收視更好，我們是耽誤了套劇」。

蔣家旻與追求者旅行

蔣家旻沒貨車牌，故駕駛貨車鏡頭同樣交由替身幫忙，她笑說：「動作方面我負責碌地，不過都要考演技，角色下場好慘。」她表示尚有半個月便拍竣，開始計劃放暑假遊日本和歐洲，「我張歐洲機票用積分換，不要說我忽然富貴，我的零用錢準備帶去日本血拼」。是否與俊男同遊？她笑說：「旅程有男有女，追求者有同行，亦有其他朋友，都可能有機會發展的。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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