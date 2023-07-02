18歲炎明熹首入馬場獻唱顯實力 台灣之旅無男仔搭訕少少失望

首次入馬場的Gigi形容感覺新奇，在朋友慫恿下花100元下注，笑言買不中也可當做善事。問到早前跟兩名女同學到台灣畢業旅行？Gigi滔滔不絕，稱是一次難忘經歷，「我們乘搭捷運又坐巴士，10日行程到過台北、宜蘭、台中及台南，再由高雄返港，每到一個地方都是短暫停留兩日。我們每人都帶5000元出發，我買了很多手信，又買了把梳給自己，所以仍然有錢剩。可能因台灣天氣太熱，令胃口麻麻，此行沒有增磅。在當地有撞見香港人，最難忘在九份，有班後生仔認出我，我的朋友代我講大話否認，說他們認錯人。希望下次有緣再見就影張相留念」。Gigi笑言沒遇到男仔搭訕，感到少少失望，但拍了不少靚相和短片，正親自剪接，形容進度緩慢，大家可能要等一萬年。

灣區騷假唱穿崩「是好好經歷」

Gigi日前為《灣區升明月》2023大灣區電影音樂晚會任表演嘉賓，與曾比特（Mike）合唱《初戀》，直播時被發現咪嘴假唱，問Gigi有關此事，她扁扁嘴說：「今次與Mike是一次好好的經歷，凡事都要講經驗，所以要多些參與表演爭取更多經驗。」她稱是應大會要求，暗認咪嘴。

自嘲最大年紀「傑出少年」

提到獲選「2023香港傑出少年」，日前穿校服低調出席頒獎禮。Gigi表示獲選感開心又榮幸，自嘲是得獎者中年紀最大的一人，又開心結識到一個樣子清純的靚女。Gigi是應屆中學文憑試（DSE）考生，本月19日放榜，她指心情暫時未太緊張，會集中精神工作，到放榜日才算。

李佳無壓力自動減磅

周吉佩、李佳及羅啟豪表示第二次到馬場獻唱，心情不算太緊張。李佳身形明顯比前清減，她解釋不是因夏天刻意減磅，可能早前比賽壓力太大，很容易水腫，現已比前放鬆，加上飲食均衡，所以才瘦了。有否問身邊人攞貼士下注試運氣？李佳說：「有學生有馬出賽，如果好彩勝出，都想嘗試拉頭馬，大家互相交換運氣。我記得之前第一次下注，都贏了千多元。」周吉佩笑言沒穿紅色內褲增運氣。提到前晚他與一班《中年好聲音》歌手出席樂易玲生日派對。周吉佩表示他們在派對上輪流唱歌助興，現場有琴師，好似開小型音樂會，大家玩得很盡興。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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