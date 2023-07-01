辭工開音樂教室 與太太約法三章 周吉佩每月「跑數」供樓畀家用

投資5位數字開教室

談到辭工兼開教室，是否很冒險？他說：「我都驚㗎，有跟太太商量，覺得現在是適合時候，開教室會親力親為，因地方細，只需投資5位數。太太都跟我約法三章，我每月要『跑數』，始終要供樓、養小朋友，每月開支兩三萬少不了。」他笑言也有問准子女，「他們問我有無時間陪伴，我答有，他們立即話支持！」談到《中年》歌手們齊攻新場地演出，他大表興奮，「感覺似以前夾Band去麥花臣開騷！上次去荔枝角演出，碰啱落大雨好辛苦，不過那次跟陳展鵬一齊淋雨合唱，是男人的浪漫，我覺得好正」。

譚嘉儀黃洛妍想開演唱會

擔任節目嘉賓的譚嘉儀與黃洛妍齊表示想開演唱會，又大讚《中年》歌手們對唱歌充滿熱誠，能在節目合作感到好開心，兩人都想推薦親友參加《中年2》，但個個都怕醜，未敢拿出勇氣報名。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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