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娛樂

黃家駒逝世30周年 黃貫中：除了懷念你還可以做什麼？

【明報專訊】樂隊Beyond已故靈魂人物黃家駒昨日逝世30周年，昔日隊友葉世榮與黃貫中在社交網發文悼念，葉世榮寫道：「懷念家駒。」黃貫中留言：「30年前的今（昨）天你搬走了，這是我們最大的失去，我們除了懷念你，還可以做什麼？好好地活下去？試着去高攀你的視角，仿效你的胸襟？如果當日你沒有走的話，今天會是怎樣？老實講，這裏其實沒有改變過什麼，仍是沙漠一片，為幸有你嘅音樂滋潤着呢片大地，我相信你會是後無來者。30年前的今天，你搬到我們的心裏面。永遠懷念你！」

Beyond前經理人還原demo真相

黃家強近日與肥媽因胞兄黃家駒一首遺作爆出「羅生門事件」，家強認為肥媽被人誤導，他為保護哥哥令肥媽表錯情感抱歉，並提到：「誰把兩個無辜的人變成宣傳工具。」

Beyond前經理人陳健添（Leslie）在Beyond今年成軍40年籌辦「Beyond 40」項目，推出兩張致敬專輯，早前低調辦一場紀念騷，黃貫中有出席，葉世榮亦以直播形式現身，黃家強則未有參與。Leslie接受《明周》訪問，解釋家駒當年錄demo，如覺得不適合Beyond便交給他，該盒錄音帶demo原本無寫名，家駒跟他說入面有3首歌，提到有兩首分別適合譚詠麟及肥媽，故盒上3個名是Leslie寫的。當他發現首歌未曝光好珍貴，便聯絡肥媽，不過他指這種錄音帶不止一盒，家強與其他兩名成員亦有可能不知。

娛樂組

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