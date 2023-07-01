黃家駒逝世30周年 黃貫中：除了懷念你還可以做什麼？

Beyond前經理人還原demo真相

黃家強近日與肥媽因胞兄黃家駒一首遺作爆出「羅生門事件」，家強認為肥媽被人誤導，他為保護哥哥令肥媽表錯情感抱歉，並提到：「誰把兩個無辜的人變成宣傳工具。」

Beyond前經理人陳健添（Leslie）在Beyond今年成軍40年籌辦「Beyond 40」項目，推出兩張致敬專輯，早前低調辦一場紀念騷，黃貫中有出席，葉世榮亦以直播形式現身，黃家強則未有參與。Leslie接受《明周》訪問，解釋家駒當年錄demo，如覺得不適合Beyond便交給他，該盒錄音帶demo原本無寫名，家駒跟他說入面有3首歌，提到有兩首分別適合譚詠麟及肥媽，故盒上3個名是Leslie寫的。當他發現首歌未曝光好珍貴，便聯絡肥媽，不過他指這種錄音帶不止一盒，家強與其他兩名成員亦有可能不知。

娛樂組