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娛樂

《別叫我"賭神"》編劇莊文強再與巨星合作無壓力 導演潘耀明︰發哥神級演技極震撼

【明報專訊】周潤發（發哥）戲裏戲外同樣親民，跟他合作電影《別叫我"賭神"》導演潘耀明和編劇莊文強，齊對發哥讚不絕口，在拍攝現場從不擺架子外，對台前幕後更一視同仁，發哥的親和力令現場充滿愉快氣氛，大家沒半點壓力。他們更激讚發哥演技驚人，層次豐富到位，有劇照攝影師看完發哥一take過的鏡頭，忍不住說︰「只看這鏡頭，發哥已經可以攞金像獎。」

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

莊文強繼電影《無雙》後再與發哥合作，「導演潘耀明一直想拍關於父子題材的電影，有了底稿就來問我意見，最終發展成《別叫我"賭神"》這部戲。電影故事十分貼地，原本是小本製作，沒想過發哥睇完劇本很喜歡，一口答應演出，發嫂又投資」。潘耀明覺得發哥除了被莊文強的劇本打動及久沒演市井之徒，更因今次是《無雙》組合，對這班底有信心。

發哥親切無架子

發哥繼《阿郎的故事》相隔34年再演父親角色，潘耀明用非常犀利形容發哥，「他用另一種態度演繹這角色，戲中他比較調皮、無聊及嬉笑怒罵，將整部戲緊緊扣着，每個表情、動作都為之後的演出鋪路。發哥經過歲月，再演父親和市井角色『吹水輝』，令角色變得更立體、真實和感性」。

潘耀明第二次執導演筒便與超級巨星發哥合作，但未感壓力，因發哥實在太親切，完全無架子，「發哥一點也不麻煩，他在拍攝現場只會令大家很輕鬆自在，亦會帶動對手走到其位置，不是硬生生將對白表達出來，是很有經驗、很豁達的人才做得到，所以我在現場都沒壓力，最大壓力是做好自己本分」。

莊︰演活病態賭徒

問到發哥哪場戲給他們意外驚喜？莊文強說︰「發哥不會令你太意外，因為他一貫好準確、好專業，每分每秒都做到你的要求。有場在澳門拍攝的場口，我去探班，劇照攝影師對我說︰『只看這個鏡頭，發哥已經可以攞金像獎。』我一直很期待發哥會如何演繹這場戲，這場講述發哥和兒子一齊坐巴士，發哥憶起飾演他太太的袁詠儀，知道她與兒子生活艱難，表情一步步轉變，很有層次，演極都仲有，真是影帝級。另外有場戲講發哥輸到身無分文，走入廁所照鏡，勁似病態賭徒，因現實中我認識的病態賭徒，跟戲中的發哥一模一樣。」

潘︰不要慘情效果

潘耀明表示戲中發哥認真講對白不多，大部分都是嬉皮笑臉，很生活化，但有多場戲見到發哥瞬間轉變，一下子由玩到很瘋癲變為很認真，極之震撼。談到飾演發哥患自閉症的兒子柯煒林，潘耀明透露在50多人試鏡中揀中柯煒林，因他符合故事的方向，「不想觀眾覺得該角色可憐，我想要開心又配合到戲中信息，他樣子會令人喜歡，不是自閉到一個好慘的程度，我不是要慘情效果。（帶出什麼信息？）想大家珍惜擁有的一切及身邊人」。

相關字詞﹕周潤發（發哥） 別叫我"賭神" 莊文強 潘耀明

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