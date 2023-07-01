明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《膠戰S3》7．3首播 阿正疑再被呂爵安欺騙

【明報專訊】呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、劉沛蘅（Hillary）及黃正宜（阿正）主持ViuTV新一輯遊戲節目《膠戰S3》下周一（3日）緊接《全民造星V》首播，第一集「6膠」已面對重重難關，Edan與Jeffrey被神秘大佬擄走，阿正、珈其、Hillary及肥腸為營救兩人，兵分兩路在限時內挑戰各項指定任務，以獲取藏參地點的線索。6膠之後成功集合，神秘大佬的真正身分亦被揭曉，他隨即邀請6膠大玩遊戲「無賴大戰真心膠」，當中飾演「無賴」及「真心膠」的人，需根據題目輪流解說，只有一人擔任的「高手」，要從眾人的解說中選出知道真正答案的「真心膠」。阿正在開局時抽中「高手」牌，眾人不斷說服阿正相信自己，Edan更落足嘴頭，七情上面解說。阿正曾在《膠戰S2》被Edan欺騙，稱以後不再相信他，但今次面對Edan似誠懇的樣子，會否動搖？

姜濤Anson Lo日本回港

另外，MIRROR姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）前日凌晨結伴出發到日本工作，逗留不足48小時，兩人昨午2時許已回港。他們齊以全黑色打扮步出機場特別通道，有近百粉絲接機，兩人向等候粉絲揮手打招呼後上車離開。姜濤早前做運動時弄傷腳，見他走路時仍一拐一拐，但看來較離港時好轉。

娛樂組

相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤 膠戰S3 黃正宜（阿正） 劉沛蘅（Hillary） 徐浩昌（肥腸） 岑珈其 魏浚笙(Jeffrey) 呂爵安（Edan）

上 / 下一篇新聞