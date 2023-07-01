《膠戰S3》7．3首播 阿正疑再被呂爵安欺騙

【明報專訊】呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、劉沛蘅（Hillary）及黃正宜（阿正）主持ViuTV新一輯遊戲節目《膠戰S3》下周一（3日）緊接《全民造星V》首播，第一集「6膠」已面對重重難關，Edan與Jeffrey被神秘大佬擄走，阿正、珈其、Hillary及肥腸為營救兩人，兵分兩路在限時內挑戰各項指定任務，以獲取藏參地點的線索。6膠之後成功集合，神秘大佬的真正身分亦被揭曉，他隨即邀請6膠大玩遊戲「無賴大戰真心膠」，當中飾演「無賴」及「真心膠」的人，需根據題目輪流解說，只有一人擔任的「高手」，要從眾人的解說中選出知道真正答案的「真心膠」。阿正在開局時抽中「高手」牌，眾人不斷說服阿正相信自己，Edan更落足嘴頭，七情上面解說。阿正曾在《膠戰S2》被Edan欺騙，稱以後不再相信他，但今次面對Edan似誠懇的樣子，會否動搖？