范瑋琪撐老公陳建州遭連環打臉 吳慷仁被影射「劈腿慣犯」撰文反駁

黑人暫停P.LEAGUE+職務

黑人2020年成立台灣男子職業籃球聯盟P.LEAGUE+，親自擔任執行長一職至今，昨日P.LEAGUE+在社交網發公告︰「聯盟執行長陳建州先生今（昨）日自請暫停其聯盟職務，營運團隊仍照常運作，後續異動將交由董事會決議。」

吳慷仁自認潔身自愛

另一台灣男星吳慷仁亦被捲入風波，前日有台灣傳媒報道有匿名女子聲稱W姓男星是「劈腿慣犯」，將演藝圈當後宮，並公開W姓男星特徵，包括「給人一種實力派演員、不為主流低頭、非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官等正義角色」，疑影射台灣男星吳慷仁，引起外界熱話。吳慷仁前日下午在社交平台發文回應，晚上再撰逾1700字長文列5點反駁，聲稱要對自己、廠商、劇組及相信他的人交代，他指匿名者不用負責任，一句「這些事情沒有所謂的證據，只有感受」，他反問到底在寫什麼？他又指若如爆料者所言，等不到爆料，事情早已曝光，他說：「我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，看完反而歸類像是私人恩怨，惹到一個只願意匿名的人，人家雜誌還會有照片看圖說故事，你連圖都沒有也能寫那麼多，辛苦了。」他稱雖沒有很高尚，但算有潔身自愛。

娛樂組