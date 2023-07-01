受長新冠後遺症影響聲沙欠體力 鄭秀文宣布13場紅館演唱會延期

娛樂組

鄭秀文（Sammi）相隔4年再踏紅館舉行演唱會，於7月14-16日、18-19日、21-23日、25-26日、28-30日共開13場。她一直積極練歌及跳舞準備，但5月13日確診新冠病毒，雖然9日後回復「一線」，但她至今仍然聲沙、咳嗽，未完全康復。她上月19日拍片說有好多考量及要想清楚，暫時盡力做。

主辦方稍後通知門票安排

距離演唱會舉行只有半個月，主辦單位寰亞娛樂昨日發出13場演唱會延期通告，稱與鄭秀文經慎重考慮及商議後，很遺憾地宣布13場紅館演唱會延期舉行，「早前Sammi因確診新冠病毒，身體一直抱恙，至今未能完全康復。為了讓Sammi有充足時間休息，主辦單位決定將該演唱會延期。相關之演唱會延期及票務安排，主辦單位會在疏理細節後盡快通知大家。已購票之觀眾可密切留意主辦方稍後之門票安排通知，不便之處，敬請見諒。希望Sammi能早日康復，盡快與歌迷見面」。

Sammi：無能力做到精彩演出

Sammi之後親自錄音及撰文上載到社交網，向已購票觀眾說對不起。Sammi聲音有點沙啞，表示想同大家交代關於7月份演唱會延期的事，講出自己想法及延期原因。她稱自感染新冠病毒後，身體一直深受長新冠後遺症影響，無論聲線、體力都未能在短時間內完全康復。今次作出演唱會延期的決定好艱難，她在這些日子，內心、聲線、身體、體力都反覆掙扎，進退兩難，非常對不起。她指長新冠對她體能上的影響仍在，聲線未完全回復得好好，因此未能做到最佳和最充分的事前準備，完全沒能力和信心可以做到10多埸精彩的演出。如果勉強完成13場演唱會（彷彿蒙混過關），但不是好好及好看的演出，兩者是好大分別。她說：「不能交出最好的Mi，不能有最佳的事前準備，不能在台上每分每秒盡情盡意發揮，不能毫不保留的演出，Mi深感對觀眾很不公平。Mi也過不到自己。我反覆想了好多次，是停喺度延期，或者做到第8場後體力不繼，把聲已沙晒，兩者都會帶來傷害，所以決定留待自己最好狀態時再補償精彩演出。至於我把聲，在家試唱時已不容許我諗點樣好好發揮首歌，而是點樣就住唱完首歌。今天帶來這延期決定，對不起。」

向觀眾與團隊致歉

Sammi對於今次演唱會的內容和每個環節編排、設計，都很有信心也很喜歡，但她認為「演出者本身」才是一個演出的「最重要核心」和「精神靈魂」，就算周邊的安排更精彩，但「核心」如果沒有做到最好，也會枉然，也會浪費了創作和精心編排。

Sammi知道觀眾們原本興致勃勃期待7月14日開始的演唱會，現在得到延期消息，明白大家一定會失望，也打亂了計劃，她感到對不起。她亦為浪費團隊在這些日子的努力和付出，說對不起。

容祖兒蔡卓妍留言打氣

不少圈中好友留言鼓勵Sammi，容祖兒：「加油Sammi，希望你早日康復，等得㗎我哋！期待見到精靈活潑10,000分power的Sammi！」蔡卓妍：「加油！好好休息！」

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