女友訛稱家暴 警方蒐證拘捕 祖拿芬美佐斯有望還清白

現年33歲的祖拿芬美佐斯，今年初憑《洛奇系列：王者之後3》及《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》人氣急升，後者更帶挈他成為Marvel電影宇宙（MCU）第5階段的最強反派，並於2026年上映重頭戲《復仇者聯盟5：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty）擔正演出，前途無可限量。直至3月，女友Grace Jabbari聲稱遭他毆打，紐約警方以3項傷人罪名把他拘捕，所屬經理人公司隨即割席，宣布跟他解約，有傳一向重視藝人形象的迪士尼和Marvel電影公司亦考慮易角，其他拍攝及代言工作全面煞停，損失慘重。

《紐約時報》擁重要證據

根據法庭文件指出，在3月25日上午，祖拿芬美佐斯與拍拖多年的Grace Jabbari乘坐的士返回曼克頓寓所途中，女方宣稱遭男友掌摑、箍頸、用力緊握手臂等，他被紐約警方拘捕，但堅稱無辜。兩個月後，女方更改口供，刪除箍頸指控，改為「把她推入車內」；另外，她又把「緊握手臂」改為「緊握手指」，祖拿芬代表律師狠批原告是「大話精」，不單誣告男友，更在他的寓所內盜取私人物品。

在6月20日傷人案開審前夕，祖拿芬律師呈上證據，顯示二人在的士內沒有發生嚴重肢體碰撞，反指Grace才是施襲者，曾在家毆打和抓傷祖拿芬，然後外出夜蒲，酒醉回家倒在衣櫃內呼呼大睡，醒來發現手指和耳朵有傷痕，即歸咎男友造成。《紐約時報》亦獲得女方當晚離開寓所的閉路電視片段，證明祖拿芬說法可信。

祖拿芬下次審訊日期為8月3日，警方上周率先行動，以傷人罪名向Grace發出拘捕通知，女方代表律師批評警方無理拘捕，又指祖拿芬毆打女友一事證據確鑿，有信心「關於祖拿芬的訴訟，將會獲得預期之內的成果」。

舊愛揭男方有暴力傾向

正當祖拿芬有望洗脫家暴嫌疑之際，《滾石》雜誌接力爆料，指他入讀耶魯戲劇學院期間，曾向兩名前度女友作出精神或肉體上施虐，包括「想扼死她」，並訪問超過40名證人，包括6名曾跟他拍拖或有親密關係的女性，力證他有暴力傾向。不過，祖拿芬律師反指有關報道失實，強調所謂證供「純屬道聽途說」。

祖拿芬會否遭Marvel電影公司解約，暫時仍是個謎，新一代「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）日前接受訪問，罕有談及案情，「根據我們國家的法律，在法官判處有罪前，所有人都是清白」，間接為同屬黑人演員的祖拿芬打氣。