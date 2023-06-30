【開箱】《今生也請多指教》 申惠善為愛重生 選角有問題？

經歷19次人生的愛情

《今生也請多指教》改編自韓國同名網絡漫畫，由《三流人生》李娜靜執導，講述帶着前世記憶重生的尹珠媛（申惠善飾），在第18次人生遇上摰愛文瑞夏（安普賢飾） ，可惜女方撞車身亡，其後重生變成潘知音，在第19次人生裏，終與文瑞夏重遇的愛情故事。香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。

新劇至今播出4集，首集先解釋潘知音經歷19次人生，每一世均會在8至12歲期間，突然喚醒前世記憶，包括曾是西班牙舞蹈家、阿拉伯釀酒師、韓國馬戲團成員等。今世的潘知音在9歲時重拾前世記憶，念念不忘上世情人文瑞夏。二人出身名門，自小已經相識，文瑞夏母親病逝後，全靠尹珠媛相伴，才能走出傷痛。其後二人遇上車禍，尹珠媛為保護文瑞夏而亡，後者一直無法忘記女方，帶着心理創傷成長。尹珠媛重生成為潘知音後，為了再次與文瑞夏相遇，一直努力生活，憑藉過去18世的豐富知識和人生經驗，成為商界精英，其後加入男方任職酒店，結果發現最大的情敵，竟然就是上世的自己。

安普賢減18磅扮瘦弱

劇集主線是潘知音與文瑞夏的愛情故事，女方重拾前世記憶後，下定決心再續前緣，直至跟男方相遇，先誤會前世的胞妹尹貂媛（河允景飾）是情敵，後要解決文瑞夏的心理創傷。潘知音一直害怕把自己身世告知文瑞夏，擔心嚇走對方，只好以今世身分追求他。女方爽直表白，重遇文瑞夏即說「我們拍拖吧」、「我們結婚好嗎」。

《今生也請多指教》未播先因選角問題惹起爭議，網民認為飾演潘知音與文瑞夏的申惠善與安普賢，外形與原著不符。漫畫中的文瑞夏童年經歷母親病逝，個性變得孤僻，再因尹珠媛車禍身亡，心理嚴重創傷，加上聽覺障礙，情况嚴重時會出現間歇性失聰、昏倒等症狀，是個弱不禁風的富家子。曾是拳擊手的安普賢，外形高大威猛，在前作如《太陽的後裔》、《以吾之名》及《柔美的細胞小將》多次展露結實肌肉，難免令人覺得他跟角色不符。事實卻是，安普賢開鏡前先減18磅，盡力貼近原著設定。

《哲仁王后》拍檔再合作

主角年齡差距也是問題，申惠善飾演潘知音，與文瑞夏隔世重遇，兩人年紀至少相差8歲，但在現實中，33歲的申惠善跟35歲安普賢年紀相若，前者扮演24歲女主角，感覺有點勉強。另一方面，現年30歲的河允景扮演其妹尹貂媛，角色外表理應比潘知音年長，實際看來卻比申惠善年輕得多。如果撇除年紀與外表不符的問題，《今生也請多指教》情節其實相當有趣，例如潘知音利用前世記憶「搵食」，小時候到電視台跳西班牙佛朗明哥舞，透過表演掙零用錢。

《今》劇的副線也有看頭，包括尹貂媛對文瑞夏的秘書河道允（安桐丘飾）一見鍾情，以及文瑞夏與父親的情婦張連玉（裴海善飾）之間的權力鬥爭。提得一提的是，潘知音為了逃離家人苛索，投靠前世的侄女金愛景（車清華飾），兩人在今世重逢並延續「叔侄」情，為劇集帶來笑點。事實上，二人早在《哲仁王后》已經合作，如今再結片緣，自然火花十足。