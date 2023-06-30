明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《今生也請多指教》 申惠善為愛重生 選角有問題？

【明報專訊】韓國有線頻道tvN新劇《今生也請多指教》6月17日首播，跟JTBC同日播出《歡迎來到王之國》正面對撼。兩劇無論在題材或角色設定均相似，男主角是酒店高層，逐漸愛上任職下屬的女主角。截稿前《今》劇收視略遜一籌，加上播出前被網民批評主角重生題材已拍到爛，選角也與原著有很大差別，未知能否超越競爭對手。

經歷19次人生的愛情

《今生也請多指教》改編自韓國同名網絡漫畫，由《三流人生》李娜靜執導，講述帶着前世記憶重生的尹珠媛（申惠善飾），在第18次人生遇上摰愛文瑞夏（安普賢飾） ，可惜女方撞車身亡，其後重生變成潘知音，在第19次人生裏，終與文瑞夏重遇的愛情故事。香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。

新劇至今播出4集，首集先解釋潘知音經歷19次人生，每一世均會在8至12歲期間，突然喚醒前世記憶，包括曾是西班牙舞蹈家、阿拉伯釀酒師、韓國馬戲團成員等。今世的潘知音在9歲時重拾前世記憶，念念不忘上世情人文瑞夏。二人出身名門，自小已經相識，文瑞夏母親病逝後，全靠尹珠媛相伴，才能走出傷痛。其後二人遇上車禍，尹珠媛為保護文瑞夏而亡，後者一直無法忘記女方，帶着心理創傷成長。尹珠媛重生成為潘知音後，為了再次與文瑞夏相遇，一直努力生活，憑藉過去18世的豐富知識和人生經驗，成為商界精英，其後加入男方任職酒店，結果發現最大的情敵，竟然就是上世的自己。

安普賢減18磅扮瘦弱

劇集主線是潘知音與文瑞夏的愛情故事，女方重拾前世記憶後，下定決心再續前緣，直至跟男方相遇，先誤會前世的胞妹尹貂媛（河允景飾）是情敵，後要解決文瑞夏的心理創傷。潘知音一直害怕把自己身世告知文瑞夏，擔心嚇走對方，只好以今世身分追求他。女方爽直表白，重遇文瑞夏即說「我們拍拖吧」、「我們結婚好嗎」。

《今生也請多指教》未播先因選角問題惹起爭議，網民認為飾演潘知音與文瑞夏的申惠善與安普賢，外形與原著不符。漫畫中的文瑞夏童年經歷母親病逝，個性變得孤僻，再因尹珠媛車禍身亡，心理嚴重創傷，加上聽覺障礙，情况嚴重時會出現間歇性失聰、昏倒等症狀，是個弱不禁風的富家子。曾是拳擊手的安普賢，外形高大威猛，在前作如《太陽的後裔》、《以吾之名》及《柔美的細胞小將》多次展露結實肌肉，難免令人覺得他跟角色不符。事實卻是，安普賢開鏡前先減18磅，盡力貼近原著設定。

《哲仁王后》拍檔再合作

主角年齡差距也是問題，申惠善飾演潘知音，與文瑞夏隔世重遇，兩人年紀至少相差8歲，但在現實中，33歲的申惠善跟35歲安普賢年紀相若，前者扮演24歲女主角，感覺有點勉強。另一方面，現年30歲的河允景扮演其妹尹貂媛，角色外表理應比潘知音年長，實際看來卻比申惠善年輕得多。如果撇除年紀與外表不符的問題，《今生也請多指教》情節其實相當有趣，例如潘知音利用前世記憶「搵食」，小時候到電視台跳西班牙佛朗明哥舞，透過表演掙零用錢。

《今》劇的副線也有看頭，包括尹貂媛對文瑞夏的秘書河道允（安桐丘飾）一見鍾情，以及文瑞夏與父親的情婦張連玉（裴海善飾）之間的權力鬥爭。提得一提的是，潘知音為了逃離家人苛索，投靠前世的侄女金愛景（車清華飾），兩人在今世重逢並延續「叔侄」情，為劇集帶來笑點。事實上，二人早在《哲仁王后》已經合作，如今再結片緣，自然火花十足。

相關字詞﹕安普賢 申惠善 韓劇 今生也請多指教 開箱

上 / 下一篇新聞