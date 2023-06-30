亨利卡維拍拖宣傳《獵魔士3》

提起《獵魔士》，第3季剛於昨日上架，同日在倫敦舉行首映禮，穿著全套黑色西裝的亨利卡維，在電影公司高層女友Natalie Viscuso陪同行黑地氈，公然放閃。事實上，二人早在去年10月宣傳Netflix偵探片《天才少女福爾摩斯2》，以及同年12月出席《阿凡達2》首映活動，已曾拍拖亮相，感情相當穩定。

隨着電影公司公布大衛哥倫斯韋主演《Superman: Legacy》，娛樂網站JustJared立即舉行投票活動，由網民選出「最喜愛超人」演員排名，結果亨利卡維獨佔34.4%得票率暫時稱冠，曾在1970至80年代主演《超人》系列的基斯杜化里夫（Christopher Reeve）以30.5%緊隨其後，就連尚未開工的大衛哥倫斯韋亦有3.2%支持率。