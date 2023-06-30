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娛樂

李政宰帶挈T.O.P演《魷魚遊戲2》

【明報專訊】Netflix史上最高收視劇集《魷魚遊戲》落實下月開拍第2季，預算明年推出。昨日公布新一批演員名單，包括朴圭瑛、曹柔理、李鎮旭、康愛心、李大衛、盧載沅、元志安及T.O.P，加上首季主角李政宰、李秉憲及孔劉等，陣容強勁。

主角名單公開後，T.O.P成為討論焦點，新劇是他繼華語片《失控．幽靈飛車》後，相隔6年再次拍戲。他在2017年吸毒被捕，5年內未有出席公開活動，今年初宣布與YG娛樂約滿，上月更親證退出男團BigBang，又表示「不會在韓國復出」，今後將以個人身分活動。

有網民批評Netflix存在雙重標準，早前涉毒的劉亞仁主演《終極對弈》及《末日愚者》上架無期，《地獄公使2》更被易角，T.O.P卻可參演《魷魚2》，亦有人持相反意見，認為「T.O.P已經反省夠了」。

韓媒Dispatch昨日報道，T.O.P加盟《魷魚2》全賴好友李政宰帶挈。兩人相識多年，私交甚篤，曾經一起來港參觀藝術展。報道又指李政宰不單是《魷魚2》主角，在製作上的影響力也很大，因此安插T.O.P參演一角。李政宰及Netflix均否認干預選角，有關工作由導演及製作公司負責。另有傳李政宰接拍《魷魚2》每集片酬高達100萬美元（約780萬港元），第2及3季合共13集，片酬進帳逾億港元。

提起Netflix，昨日宣布與《怪物》康城影展得獎編劇坂元裕二簽訂5年合約，攜手製作多齣日本戲劇，頭炮是吉澤亮與宮崎葵合演電影《In Love and Deep Water》。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕李政宰 魷魚遊戲2

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