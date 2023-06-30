湯告魯斯訪韓谷戲歎烤肉

第11次出訪韓國的湯告魯斯表示，每次都獲熱情招待，例如前晚抵韓後，品嘗韓式燒烤，大讚好味。又謂散步回酒店時，巿民紛紛跟他打招呼。談到有韓國粉絲稱他作「親切的湯告魯斯」，他笑言這是最喜歡的外號，「我引以為傲，真的很愛韓國，小時候經常美加兩邊走，一直夢想到韓國這樣的國家旅遊」。

湯告魯斯提到戲中乘坐電單車飛躍挪威懸崖的動作場面，被問到會否害怕時，他坦承拍攝前感擔憂，但說服自己不要害怕，並引用《壯志凌雲：獨行俠》對白：「不要思考，行動起來。」昨晚舉行紅地氈活動，吸引大批粉絲夾道歡迎湯告魯斯，他為影迷簽名及拍照留念，貫徹親民本色。

提起湯告魯斯，昨日透過社交媒體上載他跟導演基斯杜化麥格里手執戲票，站在新片《芭比》（Barbie）、《奧本海默》（Oppenheimer）及《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）的海報前合照，並留言「今個夏天到戲院欣賞多齣精彩電影」，落力為「對手」拉票。