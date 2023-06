湯告魯斯訪韓谷戲歎烤肉

第11次出訪韓國的湯告魯斯表示,每次都獲熱情招待,例如前晚抵韓後,品嘗韓式燒烤,大讚好味。又謂散步回酒店時,巿民紛紛跟他打招呼。談到有韓國粉絲稱他作「親切的湯告魯斯」,他笑言這是最喜歡的外號,「我引以為傲,真的很愛韓國,小時候經常美加兩邊走,一直夢想到韓國這樣的國家旅遊」。

湯告魯斯提到戲中乘坐電單車飛躍挪威懸崖的動作場面,被問到會否害怕時,他坦承拍攝前感擔憂,但說服自己不要害怕,並引用《壯志凌雲:獨行俠》對白:「不要思考,行動起來。」昨晚舉行紅地氈活動,吸引大批粉絲夾道歡迎湯告魯斯,他為影迷簽名及拍照留念,貫徹親民本色。

提起湯告魯斯,昨日透過社交媒體上載他跟導演基斯杜化麥格里手執戲票,站在新片《芭比》(Barbie)、《奧本海默》(Oppenheimer)及《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)的海報前合照,並留言「今個夏天到戲院欣賞多齣精彩電影」,落力為「對手」拉票。