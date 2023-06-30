明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

湯告魯斯訪韓谷戲歎烤肉

【明報專訊】《職業特工隊》電影系列第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One）7月8日在港上映，美國及韓國定於同月12日開畫。主角湯告魯斯（Tom Cruise）前日飛抵首爾，展開亞洲宣傳之旅。昨日他跟拍檔西蒙柏奇（Simon Pegg）、雲妮莎卻比（ Vanessa Kirby）、希莉艾維（Hayley Atwell）、「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）及導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）出席新片記者會及紅地氈活動。

第11次出訪韓國的湯告魯斯表示，每次都獲熱情招待，例如前晚抵韓後，品嘗韓式燒烤，大讚好味。又謂散步回酒店時，巿民紛紛跟他打招呼。談到有韓國粉絲稱他作「親切的湯告魯斯」，他笑言這是最喜歡的外號，「我引以為傲，真的很愛韓國，小時候經常美加兩邊走，一直夢想到韓國這樣的國家旅遊」。

湯告魯斯提到戲中乘坐電單車飛躍挪威懸崖的動作場面，被問到會否害怕時，他坦承拍攝前感擔憂，但說服自己不要害怕，並引用《壯志凌雲：獨行俠》對白：「不要思考，行動起來。」昨晚舉行紅地氈活動，吸引大批粉絲夾道歡迎湯告魯斯，他為影迷簽名及拍照留念，貫徹親民本色。

提起湯告魯斯，昨日透過社交媒體上載他跟導演基斯杜化麥格里手執戲票，站在新片《芭比》（Barbie）、《奧本海默》（Oppenheimer）及《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）的海報前合照，並留言「今個夏天到戲院欣賞多齣精彩電影」，落力為「對手」拉票。

相關字詞﹕職業特工隊：死亡清算上集 湯告魯斯

上 / 下一篇新聞