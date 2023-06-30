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娛樂

麥當娜細菌感染ICU插喉留醫 下月巡唱煞停 家人曾作最壞打算

【明報專訊】原定下月15日舉行歐美巡迴演唱會的樂壇天后麥當娜（Madonna），上周六因嚴重細菌感染，一度昏迷送院，在深切治療部（ICU）插喉留醫，情况相當危急。據英國《每日郵報》引述娜姐家人透露，「我們已作了最壞打算，擔心她會昏迷不醒」。娜姐經理人昨日證實，她已蘇醒並拔除喉管，健康狀况亦有改善，但巡唱與其他活動則悉數暫停，「一切以她的健康為重」，家屬如是說。

麥當娜為慶祝出道40周年紀念，今年1月宣布即將舉行Celebration Tour歐美巡迴演唱會，原定下月15日在溫哥華揭開序幕，然後到紐約、倫敦、巴黎、柏林，直至明年1月30日在墨西哥城結束，合共演出84場，對於64歲的娜姐來說，可謂極具意義。然而在開騷前3星期，經理人Guy Oseary證實她因嚴重細菌感染，送入紐約某醫院的ICU接受治療，幸好經過數日搶救後，病情已有明顯改善，「雖然她仍留醫，但期望可完全康復，目前必須專心休養，暫停所有活動，包括巡迴演唱會」。

女兒守候病榻

Guy Oseary又表示，稍後獲得進一步消息，將會即時向粉絲發放，包括巡唱延期後的最新安排。據《紐約郵報》引述消息人士指，娜姐送院期間一度失去知覺，首晚更需插喉，由於情况危急，她的女兒洛迪絲（Lourdes Leon）一直守候病榻旁邊，直至她搬離ICU。另據英國《每日郵報》報道，娜姐的家人收到患病消息後，立即趕赴醫院探望，「在過去數天，我們完全不知娜姐的病情到底會轉好或轉差，只好作出最壞打算」。其中一名家屬接受訪問時說，這亦是經理人一直隱瞞娜姐入院消息的主要原因。

《每日郵報》並未透露娜姐哪些家屬曾到醫院探病，只知她有3名姊妹和4個兄弟，其兄Anthony剛於今年2月因喉癌逝世，享年66歲；至於她的親生和領養子女亦有6人，「親屬都趕到醫院，擔心她昏迷不醒，從此失去了她」，又指娜姐為巡唱備戰，接受每周6天、不分晝夜綵排，「她以為自己仍然年輕，體能無可匹敵，事實並非如此」，結果令親友最擔心的情况終於出現。

圈中人送祝福

娜姐病倒入院的消息曝光後，不少圈中好友及歌迷紛紛透過社交媒體慰問，例如金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）的演員妻子麗達韋遜（Rita Wilson）說：「祝娜姐盡快康復。」《非常盜》女星艾娜費莎（Isla Fisher）及《權力遊戲》桂杜蓮姬絲蒂（Gwendoline Christie）等藝人亦留言打氣。

相關字詞﹕嚴重細菌感染 麥當娜

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