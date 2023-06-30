ANSONBEAN未敢八卦鄭欣宜停工 ToNick沙灘做騷拒除衫獻醜

ANSONBEAN同公司的鄭欣宜因病停工兩個月，被發現在廟街busking，以及在東京機場出現，他表示最近忙於籌備表演變得脫節，「為了專注練歌舞，戒了玩手機上網，雖然好想關心欣宜，但怕八卦煩住她」。

CY操弗想變大隻仔

CY笑言工作不及ANSONBEAN多，但為了學對方變大隻仔，戒澱粉質勤力喼弗，「目標減10磅，現在減了7至8磅」。談到《全民造星V》，CY睇好亨仔（陳鎮亨），讚對方大隻兼唱歌好聽，ANSONBEAN心水學員是希晉（王希晉）和Taco（黃泓祖），前者唱歌充滿情感，後者夠韌力。

ToNick預告暑假參與沙灘音樂節，到時伙樂隊KOLOR玩音樂，好開心兩隊人去年底一起開完騷有延續。問會否以泳裝示人？ToNick笑言要著潛水衣或者西裝，怕除衫冇人肯睇，或者推主音恆仔（趙善恆）做代表穿泳裝，恆仔笑說：「估唔到我班隊友會咁樣……我有跑步，到時睇情况啦，就算我唔除衫，KOLOR都會除啦。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵