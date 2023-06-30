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娛樂

伙盧瀚霆赴日公幹 姜濤腳傷一拐一拐 ok手勢報平安

【明報專訊】MIRROR成員姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）在經理人花姐（黃慧君）陪同下，昨凌晨離港往日本工作。姜濤日前運動弄傷腳，當日原本參與拍攝ViuTV節目《全星暑假MIRROR+》，無奈缺席向粉絲致歉。姜濤昨日受傷後首現身，全黑打扮的他行路一拐一拐跟Anson Lo與花姐抵機場，逾百粉絲送機。姜濤疫情期間到美國拍攝電影《我的天堂城市》將安排上映，姜濤飾演異鄉追夢舞者與李嘉文有愛情線。

記者：鍾偉茵

姜濤早前與雙親暢遊澳洲回港後，周一（26日）原定拍攝《全星暑假MIRROR+》，最後因腳傷缺席，他發文解釋，「運動的時候把腳又弄傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的」。

昨凌晨他跟隊友Anson Lo往日本工作，在經理人花姐陪同下現身機場，姜濤行路時一拐一拐，跟Anson Lo應要求停下拍照。姜濤被問及傷勢？他以ok手勢回應。現場有過百粉絲送機，機場派出約14名保安架起鐵欄維持秩序，由於保安人員太多遮擋視線，一度令粉絲鼓譟。

姜濤李嘉文發展「異地戀」

此外，姜濤與台灣藝人宋芸樺、姚淳耀合演的電影《我的天堂城市》將在香港上映。全片在美國紐約取景，以3段故事、3種求存的掙扎串成一個尋找幸福過程的故事。《我的天堂城市》為疫情期間少有出埠拍攝的華語片，姜濤當時成為首名衝出香港到外地拍戲的MIRROR成員。姜濤在戲中飾演居住紐約追尋夢想的研究生，熱愛跳舞，他在尋夢的過程經歷患得患失，遇上同時身處異鄉的李嘉文，兩人有一段愛情線。

李嘉文是前毛記電視「偽員」，藝名「黃慘盈」，2017年離港到紐約追夢，修讀戲劇相關的短期課程，其後留在當地發展，有份參演美劇《Modern Love》第2季，她同時兼任模特兒，以及任健身教練，又教攀石維持生活。

相關字詞﹕宋芸樺 李嘉文 我的天堂城市 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤

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