伙盧瀚霆赴日公幹 姜濤腳傷一拐一拐 ok手勢報平安

記者：鍾偉茵

姜濤早前與雙親暢遊澳洲回港後，周一（26日）原定拍攝《全星暑假MIRROR+》，最後因腳傷缺席，他發文解釋，「運動的時候把腳又弄傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的」。

昨凌晨他跟隊友Anson Lo往日本工作，在經理人花姐陪同下現身機場，姜濤行路時一拐一拐，跟Anson Lo應要求停下拍照。姜濤被問及傷勢？他以ok手勢回應。現場有過百粉絲送機，機場派出約14名保安架起鐵欄維持秩序，由於保安人員太多遮擋視線，一度令粉絲鼓譟。

姜濤李嘉文發展「異地戀」

此外，姜濤與台灣藝人宋芸樺、姚淳耀合演的電影《我的天堂城市》將在香港上映。全片在美國紐約取景，以3段故事、3種求存的掙扎串成一個尋找幸福過程的故事。《我的天堂城市》為疫情期間少有出埠拍攝的華語片，姜濤當時成為首名衝出香港到外地拍戲的MIRROR成員。姜濤在戲中飾演居住紐約追尋夢想的研究生，熱愛跳舞，他在尋夢的過程經歷患得患失，遇上同時身處異鄉的李嘉文，兩人有一段愛情線。

李嘉文是前毛記電視「偽員」，藝名「黃慘盈」，2017年離港到紐約追夢，修讀戲劇相關的短期課程，其後留在當地發展，有份參演美劇《Modern Love》第2季，她同時兼任模特兒，以及任健身教練，又教攀石維持生活。