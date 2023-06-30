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娛樂

馬清揚稱被家暴 每月給錢慧儀近50萬

【明報專訊】現年59歲的前港姐錢慧儀1995年嫁大生銀行家族後人馬清揚，婚後育有兩子一女。2018年有報道指兩人婚姻亮紅燈，傳馬清揚暗交烏克蘭女模，當時馬清揚矢口否認。2022年錢慧儀單方面宣布離婚，自爆被要求搬離主人房，轉瞓摺牀及沒窗的細黑房長達9個月，還暗示經濟拮据。當時她向傳媒發聲明：「『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去4年來的心情。今天我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別，請以後不要再叫我馬太，謝謝！」

就離婚閉門訴訟

外間以為錢慧儀與馬清揚的婚姻已畫上句號，原來仍未解決，昨日他們到灣仔家事法庭展開閉門離婚訴訟，下午約2時，錢慧儀與馬清揚分開到達法院，前者乘七人車獨自到場，後者則由律師陪同。錢慧儀面容憔悴，應傳媒要求停步影相。追問近况，錢慧儀說：「差不多6年了，（事件）仍未有進展。（可有信心？）唔知，希望啦！希望馬生（馬清揚）盡快幫我搞掂律師費。」她坦言有勾起不開心回憶，又稱生活方面遇到問題，但以趕時間為由匆匆步入法院，未有詳細解釋。

一個多小時後，兩人先後步出法院，手持文件袋的馬清揚企定定任記者拍照，他重申與太太仍未正式離婚，只交代昨日的聆訊是有關800萬元的律師費問題，並聲稱會付款，只是需要些時間才能處理。他不認同太太經濟拮据，「她幾好！我每月給她18萬生活費另加30多萬信用卡簽帳額，生活比我更好。至於搬房一事，由於屋企有上下兩層，裝修時她搬到樓下客房才沒有窗，我的房都無窗，後來裝修完大家都有窗，她房的窗比我的更大」。

馬：她出手打我兩拳

馬清揚表示願跟太太和解，但對方受情緒問題影響，對他充滿敵意，「太太一直亂花錢，可能受她母親的影響，情緒出現問題，壓力又太大，要亂花錢才感開心，日日購物就開心。5年前開始，她會說常見到已故母親，有看精神科醫生，她受情緒影響，會罵我身邊的朋友；罵我之外更曾家暴，出手打我兩拳，因我沒報警，所以沒影相留證據，但已告知律師和法官」。馬清揚又澄清與烏克蘭女模的緋聞不是真，指報道全是P圖，從沒有一起合照，指錢慧儀主動申請離婚原因是「不正常行為」，並非涉及第三者。

錢：不覺他願和解

在另一出口離開的錢慧儀再次提及800萬元律師費的問題，她指法官已判馬清揚付費，希望對方盡快處理。提到馬清揚指每月給她近50萬元生活費，錢慧儀聞言一笑置之。至於馬清揚稱被她家暴？錢慧儀說：「你話呢？你話我會唔會做這些事？（馬清揚表示願和解？）我不覺得。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕離婚 馬清揚 錢慧儀

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