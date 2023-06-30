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娛樂

經典拍檔打情罵俏 發哥笑Do姐「移情別戀」鍾意小鮮肉

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）進軍YouTuber，開設自家頻道節目《The Do Show》，頭炮嘉賓是經典拍檔周潤發（發哥），節目昨日上架，約9小時點播率逾2萬。發哥跟Do姐話當年又分享生活，他突然向Do姐示愛，令身經百戰的她也被發哥電到暈陀陀，打亂了原本的問題，要拿貓紙翻看。發哥又撩Do姐再合作，說年紀大了，有不同的表演方法，問她想不想學珍芳達跟父親亨利方達的《金池塘》？多年來Do姐嫌辛苦抗拒拍戲，但發哥提出合作，她爽快說：「都可以呀！anytime！」

娛樂組

發哥與Do姐當年合作無間，但Do姐想邀請發哥訪問也不容易，2011年已提出訪問，她甚至想加入發哥的行山隊，希望可以令他接受訪問，但原來要入發哥的中心地帶好難，要在外面慢慢跑入去，發哥笑說就是要留到今次為她的《The Do Show》做嘉賓。

難忘靠背壟道飲豆漿

Do姐面對發哥，少女心大爆發，被他哄得不時掩面笑。發哥還跟Do姐玩記憶力之戰，他極好記性說：「其實我哋好早喺天光道朝朝跑，拍《網中人》嗰時，你一套白色，我一套白色，跑完我哋就去靠背壟道飲豆漿，我哋跑步都有啲淵源，1970年代開始。」發哥連當年他們在劇中的角色名字也清楚記得。

Do姐問發哥跑步外的生活？他說：「我好多嘢搞，多數係搞啲玻璃鏡頭，買啲舊嘅鏡頭去影相，所以呢個階段，無乜人請我拍戲，我有得跑步同影相係好開心！」發哥自覺幸運，很多人為他寫劇本，「𠵱家我想做啲特別嘅角色，唔想太重複，雖然我哋年紀大咗，但係都有唔同嘅表演方式」。

發哥回憶由電視走進電影的心情，「我由電視去到電影，之後去荷李活，再返內地，其實係一個心態，隨波逐流，係好隨心，1994年我同『金公主』約滿，覺得有時間可以休息，嗰陣我見你多過見阿媽，呢個女子不得了，我好鍾意呢個女朋友！」他搞笑續道：「不過呢個女朋友好快移情別戀，鍾意嗰個子華神，後尾又鍾意農夫，𠵱家又鍾意小鮮肉！」問他為何不做導演？發哥稱做導演責任好重，自己亦不喜歡做有規律的工作。

Do姐爆發哥銀包藏合照

Do姐又爆發哥拍《網中人》的秘密，「嗰時佢做程緯，銀包收藏咗一張我哋嘅合照，呢個係乜嘢方法？」周潤發在她耳邊說：「我日日都掛住你，我掛你多個掛住我老婆！即係喺戲入面呀，我記得有場戲喺銅鑼灣法院，我判咗入獄，我喺架車喊到唔識收聲，個女朋友為我仆心仆命，我真係唔捨得你！」Do姐心花怒放，忘記要再問什麼，幸好她有寫低問題。

發哥今年已跑10K賽事，Do姐問他明年有何打算？發哥說：「明年諗住跑半馬，我希望80歲跑全馬。係呀，日日都跑，變咗一個宗教咁，因為跑有一樣好處，我用腹式呼吸，我哋係跑慢心跳，盧海鵬我車咗佢一年，日日去美孚車佢，佢都唔知幾叻。」

相關字詞﹕周潤發（發哥） 鄭裕玲（Do姐）

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