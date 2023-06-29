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娛樂

開箱：《驚天營救2》 基斯漢斯禾夫重現猛男本色

【明報專訊】《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）監製兼編劇、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演動作片《驚天營救》，3年前在影視串流平台Netflix播放後大受歡迎，上架首28日吸引9000萬瀏覽次數，成為該平台其中一部最受歡迎英語電影。續集《驚天營救2》（Extraction 2）本月16日上架，影評網站「爛番茄」觀眾好感度90%，基斯擺脫了《雷神奇俠4：愛與雷霆》的滑稽表現，重現猛男本色。

2小時片長 3場大型動作戲

《驚天營救2》甫推出即登上Netflix英語電影收視榜冠軍，首3日錄得超過4280萬瀏覽次數，帶挈首集再次上榜，並進佔第2位；昨日官方公布最新數據，續集蟬聯榜首，觀看次數保持4220萬高位。難怪開播之後，導演森夏基富（Sam Hargrave）隨即宣布開拍第3集，乘勝追擊。

上集講到印度毒梟兒子奧維遭敵對勢力綁架，黑市僱傭兵泰萊（基斯漢斯禾夫飾）接下拯救人質任務的故事。今集緊接劇情，泰萊救參後中槍重傷，雖墮河幸獲救，被安排到森林療傷，某日收到前妻蜜雅（奧嘉古莉寧高飾）委託，她的妹妹小凱正是喬治亞黑幫納加錫話事人祖拉布的弟婦，老公大衛被捕入獄，卻要妻兒陪他坐監，美其名是保護，實際上是監視。

泰萊趕赴卡其里監獄，把無辜婦孺帶到安全地方，中途走漏風聲，泰萊被迫以寡敵眾，單挑逾百囚犯及獄卒，最後更負傷殺死大衛，以為成功救出小凱一家三口？豈料大衛兒子山卓不滿父親被殺，竟向祖拉布通風報信，後者率領黑幫大軍殺到維也納，誓報泰萊殺弟之仇。

《驚天營救2》片長124分鐘，主要透過3場大型動作戲推動劇情進展；首先是泰萊獨闖監獄救人的戲碼。導演森夏基富上集示範12分鐘「一鏡到底」特技，續集更上層樓，由泰萊進入監獄，救出人質然後遭獄卒及囚犯圍攻，到逃離監獄在公路飛車槍戰，然後打到上火車，最終車毀人未亡，全程21分鐘不停戰鬥，極盡官能刺激，令觀眾喘不過氣來，震撼程度媲美奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演《殺神John Wick 4》壓軸一場重頭戲。單是製作這場劫獄戲，拍攝期已長達4個月，眼利觀眾不難發現所謂一鏡到底，是全靠出色剪接和電腦特技而成的掩眼法，例如泰萊駕車撞開監獄鐵閘，或者揭開火車天窗然後跟直升機正面駁火等鏡頭，畫面都出現極短暫黑位，作用不言而喻。

第2場動作戲是祖拉布帶領納加錫黨羽到維也納報仇，把泰萊及小凱等人匿藏的摩天大樓變成殺戮戰場。面對敵軍全面包圍，泰萊一方陷入苦戰，由樓上打到地下，再返回天台的玻璃幕牆，全程幾乎捱打，最終雖能撤退，但已損兵折將，亦埋下雙方最後一戰的伏線。這場槍戰和肉搏戲的刺激程度，雖不遜於逃獄戲碼，劇情卻出現無可挽救的敗筆，就是泰萊明明可以趁機殺死祖拉布，但選擇放虎歸山，只能說是侮辱觀眾智慧。

艾迪斯艾巴結尾登場埋伏線

另外，《驚天營救2》壓軸大戰亦比想像中草草了事，泰萊單獨約戰祖拉布，把黑幫餘黨殲滅，過程如入無人之境，旨在突顯主角光環，強化泰萊的鐵漢形象，同時透過他跟山卓的真情對話，憶述喪子之痛，以及兒子病逝時未能陪伴在側的內疚和痛苦，為前妻在片尾跟他解釋，兒子從未怪責，反而視父親為英雄的感動位，作出最後鋪排，藉以營造鐵漢也有柔情一面。至於觀眾感動與否，則屬見仁見智。

電影結局帶出黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）客串神秘角色，自稱為「可惡的傢伙」充當跑腿，卻有能力把被捕的泰萊從監獄釋放出來，為《驚天營救》第3集劇情埋下伏筆，令人對《雷神奇俠》系列舊拍檔再度合作感到期待。

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