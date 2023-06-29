《黑鏡6》Netflix英語節目登頂 韓劇《歡迎來到王之國》位列亞軍

非英語節目共4齣韓劇打入十大收視榜，其中以《律戰江湖》潤娥伙拍《衣袖紅鑲邊》俊昊主演的《歡迎來到王之國》成績最好，1750萬觀看小時除以約兩小時17分鐘，得出470萬觀看次數，位列亞軍；《獵犬》以則以460萬次緊隨其後，《今生也請多指教》及《有院子的家》則分別排第6及第8位。值得一提《有院子的家》在港於Prime Video上架，情形跟非英語節目收視冠軍《The Surrogacy》一樣，後者講述墨西哥女子為救父親，擔任富戶的代母，怎料分娩後跟孩子一同遭遺棄，上周以8050萬觀看小時及15小時10分鐘內容，計算出530萬觀看次數，高踞榜首。