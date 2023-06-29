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娛樂

《黑鏡6》Netflix英語節目登頂 韓劇《歡迎來到王之國》位列亞軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix收視上周改制，把原來只計算觀看時數，現改為要除開電影或節目長度，得出觀看次數來定出排名；Netflix昨日公布6月19至25日收視，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的《驚天營救2》，以8730萬觀看時數，片長2小時4分鐘，計算出4220萬觀看次數，蟬聯英語電影收視冠軍，上集亦「冧莊」亞軍，不過觀看次數1380萬，與續集差距甚遠。英語節目方面，《黑鏡6》以觀看時數6040萬除以全劇5小時12分，得出1160萬瀏覽次數，位列冠軍；上周冠軍《好想做一次4》跌落第2位。第3至10位順次為紀錄片集《我們的天與地》與《連環殺手刑偵手記3》、《金裝律師》、清談搞笑節目《85 South：街頭傳奇》、紀錄片集《阿諾舒華辛力加：人生三部曲》、《豔光四射》、《黑鏡》及《FUBAR》。

非英語節目共4齣韓劇打入十大收視榜，其中以《律戰江湖》潤娥伙拍《衣袖紅鑲邊》俊昊主演的《歡迎來到王之國》成績最好，1750萬觀看小時除以約兩小時17分鐘，得出470萬觀看次數，位列亞軍；《獵犬》以則以460萬次緊隨其後，《今生也請多指教》及《有院子的家》則分別排第6及第8位。值得一提《有院子的家》在港於Prime Video上架，情形跟非英語節目收視冠軍《The Surrogacy》一樣，後者講述墨西哥女子為救父親，擔任富戶的代母，怎料分娩後跟孩子一同遭遺棄，上周以8050萬觀看小時及15小時10分鐘內容，計算出530萬觀看次數，高踞榜首。

相關字詞﹕歡迎來到王之國 驚天營救2 影視串流平台Netflix收視 黑鏡6

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