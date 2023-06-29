明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

失蹤《翡冷翠之戀》男星 遺體上周發現 朱利安山德斯魂斷高山

【明報專訊】今年1月13日，《翡冷翠之戀》男星朱利安山德斯的家人報案，聲稱他在美國南加州博蒂山（Mount Baldy）行山後失聯，警方搜索無果，加上天氣惡劣恐有雪崩之虞，最後放棄；相隔5個多月，早前搜索重啓，上周六（24日）有登山客在朱利安失蹤位置附近發現遺體，經過身分辨識，警方前日發聲明證實遺體是朱利安山德斯，終年65歲。

警方在聲明中表示，已完成本月24日在博蒂山發現遺體的辨識程序，證實是65歲、住在北荷李活的朱利安山德斯，「死因仍在調查，正等待進一步檢驗結果」；警方同時感激一衆義工幫忙鎖定朱利安失蹤位置。朱利安家人上周發聲明感謝加州有關當局一直努力不懈搜索，並稱會永遠懷念他，「帶着鮮活的記憶念及他是很好的爸爸、丈夫、冒險家，愛好大自然世界及藝術的表演者」。

終年65歲 曾演《戰火屠城》

位於洛杉磯以北的博蒂山是聖蓋博山脈最高的山峰，當地人稱為「禿山」，景色壯麗，一向深受登山客歡迎；曾到訪阿爾卑斯山、安第斯山脈等地的朱利安山德斯正是其中之一，卻於今年1月在博蒂山跟家人失聯，報警後通知搜索隊搜索，但現場環境惡劣，氣溫低至攝氏零下20度，而且有雪崩危險，搜索一日後被迫煞停，但在情况許可下，改以直升機及無人機繼續搜索。

1958年在英國西約克郡出生的朱利安山德斯，1980年代入行，伙拍尊麥哥維治（John Malkovich）演出《戰火屠城》後成為好友；今年2月，尊主演新片《Seneca - On the Creation of Earthquakes》，亦是朱利安遺作，在柏林影展舉行首映禮，尊當時被問及朱利安登山失蹤一事，「這是非常難過的事件」；又稱兩人1983年拍攝《戰》片認識，尊扮演攝影師Al Rockoff，朱利安則飾演英國記者Jon Swain，尊表示，「朱利安與我非常非常親近」，稱朱利安與前妻兼新聞工作者Sarah Harvey的長子，是其契仔，「也是我介紹他認識第二任太太（女作家Eugenia Citkowitz）」。朱利安與Eugenia育有兩名子女。

朱利安山德斯最為人熟悉的作品首推《翡冷翠之戀》，由占士艾華利（James Ivory）執導，海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）主演，講述兩名主角在意大利佛羅倫斯從邂逅到相戀的故事，贏得奧斯卡最佳改編劇本等3個獎項；他其餘作品還有《魂斷仲夏夜》、《兩顆絕望的心》、《活死人之旅》、《龍紋身的女孩》等，又曾跟成龍合演《飛龍再生》，以及李心潔參演的《夕霧花園》。劇集方面他亦拍過《24》、《超人前傳》等。

確認朱利安山德斯死訊後，不少影迷及圈中人發文悼念，《阿姆斯特丹》男星阿歷山度里奧拿（Alessandro Nivola）表示朱利安在《翡冷翠之戀》的演出已成經典，也難忘他由角色延伸至現實的形象，機智、搞笑、有點奇怪又充滿激情。電影監製艾倫史賓沙（Alan Spencer）上載兩人的合照，稱很開心能與朱利安合作，而且總是見他書不離手，有時兩人會交換劇作家蕭伯納（George Bernard Shaw）的名句，「他其中最喜歡的一句是『如果這世界一點問題都沒有，我們不就無事可做了』」。

相關字詞﹕朱利安山德斯 翡冷翠之戀

上 / 下一篇新聞