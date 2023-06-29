失蹤《翡冷翠之戀》男星 遺體上周發現 朱利安山德斯魂斷高山

警方在聲明中表示，已完成本月24日在博蒂山發現遺體的辨識程序，證實是65歲、住在北荷李活的朱利安山德斯，「死因仍在調查，正等待進一步檢驗結果」；警方同時感激一衆義工幫忙鎖定朱利安失蹤位置。朱利安家人上周發聲明感謝加州有關當局一直努力不懈搜索，並稱會永遠懷念他，「帶着鮮活的記憶念及他是很好的爸爸、丈夫、冒險家，愛好大自然世界及藝術的表演者」。

終年65歲 曾演《戰火屠城》

位於洛杉磯以北的博蒂山是聖蓋博山脈最高的山峰，當地人稱為「禿山」，景色壯麗，一向深受登山客歡迎；曾到訪阿爾卑斯山、安第斯山脈等地的朱利安山德斯正是其中之一，卻於今年1月在博蒂山跟家人失聯，報警後通知搜索隊搜索，但現場環境惡劣，氣溫低至攝氏零下20度，而且有雪崩危險，搜索一日後被迫煞停，但在情况許可下，改以直升機及無人機繼續搜索。

1958年在英國西約克郡出生的朱利安山德斯，1980年代入行，伙拍尊麥哥維治（John Malkovich）演出《戰火屠城》後成為好友；今年2月，尊主演新片《Seneca - On the Creation of Earthquakes》，亦是朱利安遺作，在柏林影展舉行首映禮，尊當時被問及朱利安登山失蹤一事，「這是非常難過的事件」；又稱兩人1983年拍攝《戰》片認識，尊扮演攝影師Al Rockoff，朱利安則飾演英國記者Jon Swain，尊表示，「朱利安與我非常非常親近」，稱朱利安與前妻兼新聞工作者Sarah Harvey的長子，是其契仔，「也是我介紹他認識第二任太太（女作家Eugenia Citkowitz）」。朱利安與Eugenia育有兩名子女。

朱利安山德斯最為人熟悉的作品首推《翡冷翠之戀》，由占士艾華利（James Ivory）執導，海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）主演，講述兩名主角在意大利佛羅倫斯從邂逅到相戀的故事，贏得奧斯卡最佳改編劇本等3個獎項；他其餘作品還有《魂斷仲夏夜》、《兩顆絕望的心》、《活死人之旅》、《龍紋身的女孩》等，又曾跟成龍合演《飛龍再生》，以及李心潔參演的《夕霧花園》。劇集方面他亦拍過《24》、《超人前傳》等。

確認朱利安山德斯死訊後，不少影迷及圈中人發文悼念，《阿姆斯特丹》男星阿歷山度里奧拿（Alessandro Nivola）表示朱利安在《翡冷翠之戀》的演出已成經典，也難忘他由角色延伸至現實的形象，機智、搞笑、有點奇怪又充滿激情。電影監製艾倫史賓沙（Alan Spencer）上載兩人的合照，稱很開心能與朱利安合作，而且總是見他書不離手，有時兩人會交換劇作家蕭伯納（George Bernard Shaw）的名句，「他其中最喜歡的一句是『如果這世界一點問題都沒有，我們不就無事可做了』」。