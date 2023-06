失蹤《翡冷翠之戀》男星 遺體上周發現 朱利安山德斯魂斷高山

警方在聲明中表示,已完成本月24日在博蒂山發現遺體的辨識程序,證實是65歲、住在北荷李活的朱利安山德斯,「死因仍在調查,正等待進一步檢驗結果」;警方同時感激一衆義工幫忙鎖定朱利安失蹤位置。朱利安家人上周發聲明感謝加州有關當局一直努力不懈搜索,並稱會永遠懷念他,「帶着鮮活的記憶念及他是很好的爸爸、丈夫、冒險家,愛好大自然世界及藝術的表演者」。

終年65歲 曾演《戰火屠城》

位於洛杉磯以北的博蒂山是聖蓋博山脈最高的山峰,當地人稱為「禿山」,景色壯麗,一向深受登山客歡迎;曾到訪阿爾卑斯山、安第斯山脈等地的朱利安山德斯正是其中之一,卻於今年1月在博蒂山跟家人失聯,報警後通知搜索隊搜索,但現場環境惡劣,氣溫低至攝氏零下20度,而且有雪崩危險,搜索一日後被迫煞停,但在情况許可下,改以直升機及無人機繼續搜索。

1958年在英國西約克郡出生的朱利安山德斯,1980年代入行,伙拍尊麥哥維治(John Malkovich)演出《戰火屠城》後成為好友;今年2月,尊主演新片《Seneca - On the Creation of Earthquakes》,亦是朱利安遺作,在柏林影展舉行首映禮,尊當時被問及朱利安登山失蹤一事,「這是非常難過的事件」;又稱兩人1983年拍攝《戰》片認識,尊扮演攝影師Al Rockoff,朱利安則飾演英國記者Jon Swain,尊表示,「朱利安與我非常非常親近」,稱朱利安與前妻兼新聞工作者Sarah Harvey的長子,是其契仔,「也是我介紹他認識第二任太太(女作家Eugenia Citkowitz)」。朱利安與Eugenia育有兩名子女。

朱利安山德斯最為人熟悉的作品首推《翡冷翠之戀》,由占士艾華利(James Ivory)執導,海倫娜寶咸卡達(Helena Bonham Carter)主演,講述兩名主角在意大利佛羅倫斯從邂逅到相戀的故事,贏得奧斯卡最佳改編劇本等3個獎項;他其餘作品還有《魂斷仲夏夜》、《兩顆絕望的心》、《活死人之旅》、《龍紋身的女孩》等,又曾跟成龍合演《飛龍再生》,以及李心潔參演的《夕霧花園》。劇集方面他亦拍過《24》、《超人前傳》等。

確認朱利安山德斯死訊後,不少影迷及圈中人發文悼念,《阿姆斯特丹》男星阿歷山度里奧拿(Alessandro Nivola)表示朱利安在《翡冷翠之戀》的演出已成經典,也難忘他由角色延伸至現實的形象,機智、搞笑、有點奇怪又充滿激情。電影監製艾倫史賓沙(Alan Spencer)上載兩人的合照,稱很開心能與朱利安合作,而且總是見他書不離手,有時兩人會交換劇作家蕭伯納(George Bernard Shaw)的名句,「他其中最喜歡的一句是『如果這世界一點問題都沒有,我們不就無事可做了』」。