明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

周杰倫羅志祥見證求婚過程 36歲蕭敬騰宣布娶50歲經理人

【明報專訊】36歲台灣金曲歌王蕭敬騰與經理人林有慧傳緋聞多年，一直未有認愛。前晚蕭敬騰突然在社交網宣布向比他年長14歲的林有慧求婚成功，正式告別單身。蕭敬騰在林有慧周一（26日）50歲生日前夕，送上驚喜求婚派對，他跪地遞上價值逾2500萬港元的13卡巨型鑽戒求婚，哭訴16年來兩人偷偷相愛，讓女友受委屈，現在要用一生去愛她。林有慧激動高呼：「我願意。」圈中好友周杰倫與太太昆凌、羅志祥等在場見證，祝福一對準新人。

蕭敬騰與林有慧（Summer）相識16載，年齡相差14年，林有慧一直助蕭敬騰發展音樂事業。二人緋聞傳了多年，從未有承認。過往蕭敬騰被問及感情問題，都說得曖昧，曾形容與林有慧關係「不僅是工作伙伴，更像家人、朋友，再多一點點感覺」。兩年前他們在內地拍節目時，被拍到在車上態度親暱，臉貼臉自拍如熱戀情侶。

興奮公布婚訊 盼獲大眾祝福

林有慧前日50歲生日，蕭敬騰前一日準備驚喜生日求婚派對，安排大批親友及多名圈中好友出席見證，包括周杰倫與昆凌、羅志祥、修杰楷與太太賈靜雯等。蕭敬騰前晚在社交網上載攬實林有慧甜蜜對望合照，報喜寫道：「大家好，我是蕭敬騰，今（前）天想跟大家分享我的喜悅，分享給我愛的人及愛我的人，我知道這很突然，但我想讓大家知道我很幸福，我有音樂，我有籃球，我有好友，我有愛我的家人，我有支持我的你們，我擁有了好多好多，現在，我擁有了愛情，一個真正完整的愛情，很開心我的人生走到了這個階段，希望得到你們的祝福，我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福。」

蕭敬騰表示6月27日是林有慧的生日，祝女友生日快樂和永遠平安健康開心，「她是陪伴我出道16年，我最信任的工作伙伴。昨日2023/6/26，我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字，是的，我正式告別了單身，我會好好愛她，我會將我的喜悅換做成我的作品，我會珍惜上天給我的一切好與壞，謝謝你們耐心看完我的喜悅，我愛你們」。

秘戀16年 不讓女友再受委屈

蕭敬騰求婚過程的影片之後曝光，林有慧由門口一直被帶上樓，沿途親友向她送上玫瑰花。她入房見穿上西裝的蕭敬騰，二人情深對望。蕭敬騰哽咽說：「這16年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa（Summer）你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」他哭着說：「MaMa，你辛苦了，你為我受了好多委屈，我要彌補我以前，大家看不到我對你的愛，從今天開始我要用力、用我一生去愛你。」然後拿出戒指單膝下跪大聲說：「MaMa，你願意嫁給我嗎？」林有慧激動高呼：「我願意！」二人在親友見證下擁吻。

賈靜雯分享與一對準新人合照，說年齡不是重點，幸福已滿溢在他們身邊。相中林有慧手上的巨型求婚鑽戒非常搶鏡，據台灣傳媒報道，鑽戒有13卡，價值約1億新台幣（約2500萬港元）。周杰倫分享蕭敬騰攬實林有慧短片，留言：「恭喜老弟，哥的視角，不忘跳出來主持一下。」對全場親友說：「掌聲鼓勵一下這個時候。」

林有慧撞樣導演彭秀慧

林有慧側面被指跟導演彭秀慧撞樣，二人姓名同有個「慧」字。彭秀慧在社交網貼出與朋友對話截圖，說好多朋友傳照片給她，朋友笑說：「側面好似你呀，我以為你要同蕭敬騰結婚。」她留言：「多謝大家話我知原來我個側面係咁嘅。仲有人話我知連登有二揀一，well……梗係揀我啦。（無論咩原因）林有慧被蕭敬騰揀咗啦嘛！」

娛樂組

相關字詞﹕羅志祥 昆凌 周杰倫 林有慧（Summer） 蕭敬騰

上 / 下一篇新聞