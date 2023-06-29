阮兆輝入行70載永不言休 吳大強未敢挑戰唱粵曲

綜藝晚會表演嘉賓包括廖安麗、胡楓、羅蘭、米雪、阮兆祥、蘇韻姿，以及《中年好聲音》吳大強、龍婷和顏志恒等。7歲入行的輝哥表示難忘事太多，但不要忘記感恩，「回顧整個過程，很多人對過我好，做很多事好似失敗，但又無事，當初我考童星，第一次失敗後再考第二間，不是因為喜歡做戲，而是窮，戰後大家環境不好，但很有人情味，去士多可以賒數」。

輝哥最懷念師父麥炳榮，「他教我做人，話做人都唔掂，做戲都唔會好，還有禮貌、宗旨等。我學他做人多過做戲，真是獲益良多，回想起很開心。（是否永不言休？）仍然行得、唱得，我都會繼續做，習慣工作，忽然唔做，沒有寄託反而對身體不好，師父都反對退休，待做不到先算，覺得辛苦就做少一點」。他對年輕一代寄語：「老人家要講真話，不要欺騙人，帶人遊花園。後生就練功、練功再練功，學戲、學戲再學戲，讀書、讀書再讀書。演歷史人物，唔識他們背景怎辦，要用很多時間用功。」

吳大強稱輝哥是他兒時偶像，「他做戲好叻、好精靈，絕對敬佩，我有睇他做粵劇。（可有興趣唱粵曲？）我未夠班，唱粵曲是另一層次，試唱娛樂大家可以，難登大雅之堂」。龍婷認同粵曲藝術沒10年練功也唱不出來。

蘇韻姿一人聲演兩角

蘇韻姿穿貼身露腰連身裙亮相，她開心繼《好聲好戲》後前晚再有機會做配音工作，聯同戴耀明、《好聲好戲》導師配音員黃鳳英和曾秀清聲演輝哥其中一部粵語長片，「我一人聲演兩名小演員，要扮小朋友聲，都擔心講到好似卡通聲，幸好有鳳英姐指導，練了幾日，希望臨場不會失準」。

鄧兆尊證胞弟參加《中年2》無靠關係

鄧兆尊胞弟鄧兆榮爆被他取笑人到中年參加《中年好聲音2》，鄧兆尊否認取笑兆榮，稱弟弟是顧家男，現在孩子長大，可以參加比賽，揀選譚詠麟的《孩兒》送給已故父母，以及鼓勵兩子要識感恩父母的愛。鄧兆尊說：「不過他話臨場見到很多記者非常緊張，他缺乏經驗，緊張是正常，我平時都會緊張。」他覺得兆榮表現不過不失，平時唱得較好，揶揄胞弟在家是「地主」多多聲氣，但不忘讚兆榮唱歌比他好，鼓勵不要靠關係要靠實力，「我提他要低調一點，所以曾志偉都不知兆榮參加」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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