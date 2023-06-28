【開箱】《獵犬》 年輕拳手夾擊高利貸老闆 動作戲連場

金賽綸爆醜聞 戲分被刪

《獵犬》改編自韓國同名網絡漫畫，講述拳擊新星金建優（禹棹煥飾）在擂台與洪偶眞（李相二飾）對戰，後者敗在建優左勾拳之下，勝方獨吞2000萬韓圜（約12萬港元）獎金，卻請落敗的偶真食飯，發現大家曾在海軍陸戰隊服役，火速成為朋友。建優母親遭高利貸公司「微笑資產管理」詐騙，債務不斷增加，經營的咖啡店亦遭大肆破壞，「微笑資產管理」老闆金明吉（朴誠雄飾）更在建優臉上留下一條刀疤。

偶真帶建優四出打探解決債務方法，遇上借貸業界傳奇人物崔太號（許峻豪飾），曾經營高利貸生意的他已金盆洗手，金明吉曾在其麾下，不過10多年前背叛崔，搶走他數百億韓圜財產自立門戶，還將崔打至殘廢。崔太號自此隱姓埋名，開孤兒院兼借錢給病患。然而許多人利用崔的善心，假扮病人借錢逃逸。崔太號養女車賢珠（金賽綸飾），向心懷不軌的債仔追數。崔太號幫建優解決債務問題，建優與偶真答應當賢珠保鑣；三人追債期間，意外捲入金明吉的詐騙陰謀，雙方展開一場你死我活大戰。

《獵犬》原定今年初播出，受女主角金賽綸醉駕事件影響，延期至本月才上架。Netflix方面原表示會剪走金賽綸戲分，無論官方發布的預告片及劇照，均不見金賽綸蹤影；但看過《獵犬》後會發現金賽綸是重要角色，只能稍為剪輯，根本沒可能完全刪掉其戲分。禹棹煥受訪時透露，金賽綸爆出醉駕事件時，共8集的《獵犬》僅剩兩集未拍，導演已急改劇本，將金賽綸角色「送走」，講述她在第6集尾聲因養父被殺，失去鬥志，離開韓國到了羅馬生活，並加插新角色，講述崔太號司機兼心腹吳仁墨（閔慶珍飾）孫女吳多敏（鄭多恩飾）是射擊選手，協助建優與偶真對付金明吉。

此劇把故事背景設在新冠疫情期間，講述飲食業沒生意，但仍要交租，店主只好向高利貸借錢，「微笑資產管理」藉機吸盡小商戶血汗錢。另一方面，建優與偶真本是拳擊運動員，受疫情影響，賽事停辦，他們趁機兼職，順道伸張正義。《獵犬》賣點是動作場面，以及建優與偶真的兄弟情。建優善良、孝順，醉心拳擊，是憨直純真好青年。偶真則開朗、有義氣，因經歷較多，常帶領建優行動，但十分尊重對方想法。兩人合作甚有火花，動作場面也有默契，據悉禹棹煥和李相二為了角色落力操肌；他們以一敵十、拳拳到肉的動作場面，幾乎每集都會出現。

網漫改編 原著結局迥異

《獵犬》動作可觀，但劇情非常公式化，預早已將人物善惡明確劃分，特別是反派金明吉，背叛老闆崔太號，為賺錢不擇手段，朴誠雄的演技無可挑剔，但劇中沒解釋為何成為大惡人？另外又提到，金明吉視心腹兼打手姜仁凡（太元碩飾）如親弟，藏着大批金條的地點也只有姜仁凡知道，二人何以如此好感情，也沒有詳細交代。

結局也是匆忙完結；第8集講金明吉被警方追捕，帶同心腹與價值數百億韓圜金條乘船逃亡，建優與偶真追到上船，雙方大打一場後，將金明吉等人制服，後者被國際刑警拘捕，建優與偶真則與家人重聚大團圓。據悉這與原著漫畫的悲慘結局不同，原著講述車賢珠其實是金明吉親生女，因緣際會被崔太號收養。金明吉其實也身手不凡，即使建優與偶真經過一輪特訓，仍無法打低對方。原著中賢珠難以接受父親罪行，於是開槍射殺金明吉大義滅親。另外，Netflix劇集大多開放式結局，預留空間開拍續集，《獵犬》卻被改至體無完膚，恐難有第二季。