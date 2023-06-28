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娛樂

Jennie第4集戲分增 《偶像漩渦》減1集周日結局

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink成員Jennie首次拍劇，即選擇了美國製作的《偶像漩渦》（The Idol），伙拍《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）及加拿大男歌手The Weeknd主演，《毒癮女孩》森里雲遜（Sam Levinson）身兼編導監3職，本月5日在香港HBO Go及NowTV 115首播，不過由上月在康城影展首映頭兩集，即劣評不斷，遭狠批裸露場面過多，賣弄色情；韓國網民亦炮轟Jennie接拍該劇是錯誤選擇，自毁形象。據美媒報道，原定6集的《偶》劇，下月2日（香港時間3日）播出的第5集將是大結局。據報《偶》劇共6集是原來導演艾美施密兹（Amy Seimetz）的決定，但她中途離職換上森里雲遜接手後即有所更改。

香港時間周一（26日）播出的第4集，Jennie的戲分明顯增多，分別在兩幕出現。其一Jennie扮演的Dyanne身穿大露背裝到唱片公司傾談合約，高層Nikki表示會把原來屬於Jocelyn（莉莉露絲狄普飾）的歌曲《World Class Sinner》，改為Dyanne的第一首單曲。另一幕則是Dyanne到Jocelyn住所，向她交代將會唱《World Class Sinner》一事，希望得到她的批准。Jocelyn聲稱無所謂，還祝福對方，Dyanne表示感激；但Jocelyn後來得悉，其實是Tedros （The Weeknd飾）要求Dyanne當日帶她到Tedros的夜店消遣，Dyanne本來很愛Tedros，沒想過他跟Jocelyn後來會成為一對。受到刺激的Jocelyn其後急召前男友Rob到家中發生關係，故意讓Tedros嫉妒。

相關字詞﹕Blackpink成員Jennie 莉莉露絲狄普 偶像漩渦

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