張振朗被整蠱食加碼wasabi標淚 龔嘉欣內疚道歉

振朗與嘉欣在《靈戲逼人》會有一段搞笑、浪漫又悲慘的感情線，嘉欣回想拍攝時最辛苦是有場與振朗在綠布景前吊威也扮在水中旋轉的戲，拍了10多個小時，振朗稱除要倒吊外，還與嘉欣咀嘴，他笑說：「又沒有咀10多個小時那麼多，都是五六小時啫，咀的時候沒有倒吊。」嘉欣稱出來效果是浪漫的。嘉欣為角色首次化大戲妝，大呻最辛苦是拍外景當日又熱又焗，很怕溶妝，所以成晚沒有講話，坐定定不敢郁。振朗為劇集唱插曲，嘉欣笑稱大家有為他爭取了很多次唱主題曲，但最終都是失敗，振朗笑說：「驚太多人（耳朵）懷孕。」

阮浩棕預告咀劉穎鏇

阮浩棕透露為角色事前接受粵劇訓練，例如功架、做手及唱戲，有些場口還要以全副大戲妝上陣，「都辛苦，只是化大戲妝都花兩小時，還要吊眉和戴又重又緊的盔頭，搞到有少少反胃感覺」。

談到劇中與劉穎鏇有感情戲，阮浩棕稱二人除了有親暱戲外，還有親吻戲，「拍《隱門》第一次拍親吻戲，比較緊張和生硬，不知該如何做，但拍完發現原來自己想多了。今次同劉穎鏇都很清楚要做些什麼，所以拍攝時很順暢」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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