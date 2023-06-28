做YouTuber開個人頻道 鄭裕玲與嘉賓周潤發肉緊惜惜

發哥特訓柯煒林

此外，發哥在電影《別叫我"賭神"》製作特輯中，提到此片是他從演以來，第一部鼓勵社會大眾運動的作品，笑言拍運動題材「開正我嗰瓣」，因為他每天都會運動，對他來說要應付跑山戲分完全沒問題。

相反對於扮演有跑步天分的自閉症患者李陽的柯煒林（Will）來說是一大挑戰，故發哥於拍攝前，率領Will接受兩個多月行山和跑步訓練，Will稱在發哥身上學到很多。發哥說：「我每天都跑步，原來每天做同一件事挺枯燥，如果能堅持到，其實是一件很難的事，跑步運動帶給我很多啟示。而且運動某程度上對身體、腦筋和新陳代謝是好的。」

娛樂組