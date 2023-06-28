受單文柔影響 私生活不再保密 陳展鵬讚4歲女勇於表達具演藝細胞

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳展鵬近年劇接劇，4歲女兒小豬比成為父親的粉絲，小小年紀已具演藝潛質，一家三口拍短片時，面對鏡頭表現淡定自如。他說：「主演的《隱門》，小豬比未必明白內容，沒有讓她看。之前《超能使者》她有看，卻不清楚什麼是超能力，但見劇中的姐姐喊，她有感受會跟着喊。平日她最常看是自己有份拍的短片，看回片中自己會笑到見牙唔見眼。女兒的表情包都是自然的，因為從小我就教她想什麼都嘗試用自己方法表達出來，所以她懂得做很多古靈精怪的事，例如我示範戚眉戚眼，她就跟着做。」

女兒亂發脾氣展父威

小豬比遺傳父母演藝細胞，在家常要求雙親陪玩，由她自編、自導、自演故事，一家扮演指定角色和講對白。陳展鵬常鼓勵和引導女兒表達主見，給予小朋友想像空間和自主權，任她發揮創意。不過小朋友難免有發脾氣鬧情緒的時候，陳展鵬認為應設有底線，不能事事遷就，適當時候展露父親威嚴。自稱不是暖男爸爸的陳展鵬說：「不容許小豬比對待工人姐姐如貼身保鑣，教她要尊重別人。有次她為吃零食問題扭計，與工人姐姐糾纏很久，當時又要趕返學，於是我忍不住出手，將她櫃桶內的零食全部丟入垃圾桶。」

陳展鵬之後有向女兒講道理，留意到小豬比對工人姐姐不敢再亂發脾氣，因為如果從小就常發脾氣，日後成長會有不良影響。問到有沒有興趣與女兒一齊拍真人騷節目？陳展鵬爆早前與女兒父女檔拍了一個無綫節目，將私生活曝光，分享他們的日常，透過專家分析，藉此對孩子心態了解更多。

接受太太意見破代溝

陳展鵬自認是「上一代」藝人，以前集中工作不隨便將私生活公開。不過受1990年出生的太太單文柔耳濡目染，近年不介意將一家三口的日常生活點滴於社交網跟大眾分享，小豬比年紀小小就成網絡小紅人。他強調自己非大男人，從沒反對太太兼顧事業與家庭，明白夫妻年紀相差10多年，的確存在代溝，幸彼此互相尊重與磨合，事業和生活上，太太也幫助和改變他不少。

陳展鵬透露太太很喜歡參與他的工作，「我起初有些不習慣，後來慢慢接受。時代不同，太太加速我對新一代的了解，知道潮流是怎樣，更加容易尋求自我突破。例如做戲的演繹方式，或者唱歌錄音，新一代的唱腔方法都與以前很不同，所以無論演戲定唱歌，我都要與時並進」。

習慣報喜不報憂 免家人擔心

陳展鵬近幾年主演的劇集，不少主力賣點落在演員拳拳到肉打到飛起，或脫離現實的情節和特技，造就緊張刺激的視覺效果，帶動收視兼製造話題。由王心慰監製的《隱門》，故事內容圍繞人性為主題，沒有連場激烈打鬥動作戲，拍攝過程舒服。

陳展鵬直認曾感擔心，「我飾演保險調查員，逐漸揭開兩代人之間的關係與身世往事，會有故事張力。與吳岱融飾演的賊王有埋身的肢體搏鬥戲，但不算太劇烈，最開心是不用除衫騷肌，所以事前毋須特別節食和戒口。今次與黃智雯和湯洛雯合作，配搭有新鮮感，但劇情節奏不算好快，沒有殺人放火或大爆炸場面。拍攝初期我都驚故事支線不多變得單調，篇幅可能較為沉悶乏味，劇種略帶黑暗，內容只是講述每個人都有私隱並不想公開，表面看似簡單，但希望說中大家的心態而變得有追看性。」

《隱門》不同角色各自有秘密隱瞞，現實中的陳展鵬偶然也有善意的隱瞞，例如求學年代會向父母隱瞞學業成績，入行後就算面對工作壓力，都靠自己處理，不會開聲張揚，習慣報喜不報憂，免令家人擔心。