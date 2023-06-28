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娛樂

黃家強：沒有是非只有真理 肥媽出示15年前報章證清白

【明報專訊】已故Beyond靈魂人物黃家駒一首遺作成為「羅生門事件」，肥媽（Maria Cordero）稱主唱的《感激這對手》是30多年前黃家駒寫給她的，又稱20多年前在活動碰見黃家強，對方亦有跟她說起此事。前日家強發文斥肥媽講大話，肥媽即拿出當年家駒的錄音帶demo寫有「肥媽」兩字為證。昨日家強在社交網以千字文講述事件來龍去脈，認為肥媽被人誤導，並指沒跟肥媽講過家駒為她寫歌。肥媽隨即反駁黃家強，「雖然我是老人家，但別考我記性，或者你貴人善忘吧」。雙方仍各執一詞。

指《肥媽》是暫定歌名 方便記錄

昨日黃家強的長文開首說：「與其羅生門不如用常理吧。」他先解釋何以「肥媽」兩字會寫在家駒的錄音帶demo上；家強稱1980年代中，Beyond為了在商業市場生存，會參考流行音樂做藍本，如日本樂隊安全地帶、Southern All Stars，其中也有他們欣賞的前輩，包括肥媽和夏紹聲等，他提及4個單位的名字也在家駒的demo上出現，以此作demo title，是因為作品受他們的音樂風格影響而創作出來，方便記錄暫定的歌名，這只是他們的創作小秘密。

家強又說：「廿幾年前，在Event上我告訴前輩肥媽，這是我哥哥為她寫的遺作，希望送給她？我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答。」他稱這尷尬的創作手法，自己怎會告訴對方，而且歌曲版權與錄音帶皆不在他手，自己憑什麼送歌給她？家強又指家駒的demo還有叫安全地帶和Southern All Stars，難道是為這兩隊殿堂級樂隊而寫嗎？他不深究肥媽被誰誤導，肥媽唱好這首歌就是對家駒的尊重，無需要牽連其他人來感動自己，沒有是非只有真理。

肥媽曬家駒手稿「我唔需要抽水」

肥媽隨後就家強的回應在網上反擊，她貼出2008年家駒的紀念展覽圖片，其中有家駒寫《肥媽》的手稿，她說：「廿多年前，在Event上，家強說：『你知道家駒寫了一首歌給你嗎？』雖然我是老人家，但別考我記性，或者你貴人善忘吧。當日我聽到的都只是簡單一句，我從沒有跟任何人說，因為我不知道最後會否由我主唱。」肥媽說直至年初，Leslie（Beyond前經理人陳健添）找她唱這首歌，她是無條件、無酬勞答應，此曲版權或收益誰屬，她全不知。她欣賞家駒的音樂，是她唱這首歌原因，毋須藉此宣傳，「我唔需要抽水！」

黃家強跟肥媽掀「記憶之戰」，昨晚肥媽出示證據，是2008年黃家強出席「別了家駒十五載——舊日的足跡座談會」的多份報章報道，當時家強接受訪問說：「作品的歌名是人名，他當時想作給誰便起那人的名字，其中一個譜是給肥媽瑪利亞，估計當時他們曾傾談合作。」

娛樂組

相關字詞﹕感激這對手 黃家駒 肥媽（Maria Cordero） 黃家強

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