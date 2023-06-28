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娛樂

大牙指控黑人11年前酒店性騷擾 陳建州發律師聲明：全屬不實

【明報專訊】台灣演藝界「#MeToo」性醜聞風波愈演愈烈，繼宥勝、黃子佼、NONO（陳宣裕）及炎亞綸先後被爆性騷擾後，現年46歲、跟太太范瑋琪（范范）育有孖仔的陳建州亦捲「#MeToo」風波，當年憑節目《我愛黑澀會》出道的「大牙」周宜霈昨日在社交網發長文，自爆11年前在香港的酒店房間被同行的陳建州撲倒牀上性騷擾。面對周宜霈的指控，陳建州委託律師發嚴正聲明，否認大牙的指控，他的太太范范亦以行動支持老公，發聲明指大牙的指控毫無根據，全屬虛偽不實。

娛樂組

38歲大牙（周宜霈）昨日自揭11年前的傷疤，公開遭性騷擾的經過與對話。大牙稱事件發生在2012年7月18日凌晨，當時跟已婚老闆黑人（陳建州）與團隊到香港工作，她提到黑人從落機後就不斷向她性暗示「是不是很久沒有鬆一下？」多次問她房間號碼，半夜闖到她房間，對身穿酒店浴袍只剩內褲的她從背後環抱，還問「怎麼樣？壯吧」、「你又沒試過，試過了搞不好你會喜歡」，甚至說：「沒辦法，你范范姐（范瑋琪）就很不愛這種事啊！」

事發香港 指黑人從背後環抱

大牙回憶當時經歷，她掙扎時跟黑人倒在牀上，終於推開對方並拉緊浴袍，當時她顧慮到仍要跟對方工作，要一起搭飛機返台灣，加上在黑澀會時期曾被對方雪藏，要是跟他翻臉，知道對方有方法令她沒有工作，故想法子脫身；她動之以情說自己視他為哥哥，對黑人說：「你已經結婚了，你的婚禮我也有參加，你這樣真的不對，也很奇怪！」黑人回應：「沒辦法，你范范姐就很不愛這種事啊！」

離去前問大牙借卸妝油掩飾

大牙不斷央求黑人，以「同公司」為由，黑人回答：「可是你很正啊！」這回應嚇傻大牙，後來門外突傳來聲響，嚇到黑人離去，他還說：「好啦！既然你很累，那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」最後黑人離去前，要大牙擠一點卸妝油給他，黑人說：「不然我怕在電梯口碰到其他人！」打算在大牙房門口，演一段「我進大牙房間只是為了借卸妝油」，若被人撞見可為自己脫罪。

大牙寫道：「真的不敢相信我聽到了什麼……那個愛妻形象的他，在熒幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！我真的很想吐。」

為一口飯忍氣吞聲多年

大牙稱這是11年來不會想起的噩夢，後悔當年沒公開他的惡行，為了一口飯，忍氣吞聲多年，「希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，不再恐懼」。

黑人迅即否認指控，由律師發嚴正聲明，表示會法律追究。聲明內容：「關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任。」黑人表示自己支持「#MeToo」運動，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己，遠離不平等之性對待，他同時表示：「但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為。」黑人稱2012年7月在香港錄製節目行程，均為團體行動，絕無周宜霈所指私人獨處一事，又駁斥周宜霈指控毫無根據，全屬虛偽不實。黑人表示行事坦蕩，如有行為缺失，絕對願意積極面對。

范瑋琪力撐老公清白

范瑋琪也透過經理人發出同樣律師聲明反擊大牙，用行動支持老公清白，「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」、「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實」。大牙公開回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

大牙指控黑人性騷擾帶來極大震撼，一向形象健康、愛妻愛家庭的好男人形象受考驗，有網民在他的社交網留言：「惡劣至極！凡走過必留下痕迹。」昨日「黑澀會美眉」吳映潔（鬼鬼）出席活動迴避有關問題。另一美眉貝童彤透過經理人回應稱多年前知道這事，心疼大牙背着這個傷痛，望當事人從錯誤中反省改正。

相關字詞﹕范瑋琪 大牙 周宜霈 陳建州（黑人）

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