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娛樂

《飛躍蜘蛛》重奪冠軍 文詠珊新片內地報捷

【明報專訊】《調教你處男》上周五（23日）在美國開畫，首周末收1510萬美元，位列殿軍。在美國上映24日的動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，周末3日進帳1930萬美元，重奪票房冠軍，累收3.17億美元。彼思動畫《元素大都會》以1840萬美元緊隨其後；跟《元》片同日開畫的《閃電俠》，比上星期票房下滑超過七成，以1520萬美元跌至第3位。戲院擴展至1675間的《小行星都市》，第2個周末3天收900萬美元，成為導演韋斯安德遜（Wes Anderson）從影以來最佳周末3日成績。

《別叫我"賭神"》內地位列第8

內地上周端午節檔票房，朱一龍、倪妮、文詠珊主演懸疑片《消失的她》，截至昨晚5日累收8.5億人民幣；梁家輝、惠英紅與葉童主演的《我愛你！》，比《消》片提早一天上映，6日累收1.8億人民幣，位列亞軍。跟《我》片同日開畫的《別叫我"賭神"》，周潤發伙拍袁詠儀等主演，6日收3869萬人民幣，排在票房榜第8位。《消失的她》改編自1990年蘇聯電影《A Trap for Lonely Man》，故事講述何非與太太李木子結婚一周年往東南亞度假，李木子某晚離奇失蹤，何非報警苦尋不果，簽證快到期，華裔警察鄭成表示可協助。李木子某天出現，何非卻向警察稱該女子並非其妻，但女方拿出護照和兩人合照認證。何非決定自行蒐證，失敗後向律師陳麥求助，經調查後發現每人都有不可告人的秘密。根據資料，該蘇聯電影亦改編法國導演羅拔湯瑪斯（Robert Thomas）同名作品。

相關字詞﹕票房 消失的她 別叫我"賭神" 蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙

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