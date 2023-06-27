《飛躍蜘蛛》重奪冠軍 文詠珊新片內地報捷

《別叫我"賭神"》內地位列第8

內地上周端午節檔票房，朱一龍、倪妮、文詠珊主演懸疑片《消失的她》，截至昨晚5日累收8.5億人民幣；梁家輝、惠英紅與葉童主演的《我愛你！》，比《消》片提早一天上映，6日累收1.8億人民幣，位列亞軍。跟《我》片同日開畫的《別叫我"賭神"》，周潤發伙拍袁詠儀等主演，6日收3869萬人民幣，排在票房榜第8位。《消失的她》改編自1990年蘇聯電影《A Trap for Lonely Man》，故事講述何非與太太李木子結婚一周年往東南亞度假，李木子某晚離奇失蹤，何非報警苦尋不果，簽證快到期，華裔警察鄭成表示可協助。李木子某天出現，何非卻向警察稱該女子並非其妻，但女方拿出護照和兩人合照認證。何非決定自行蒐證，失敗後向律師陳麥求助，經調查後發現每人都有不可告人的秘密。根據資料，該蘇聯電影亦改編法國導演羅拔湯瑪斯（Robert Thomas）同名作品。