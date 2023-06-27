明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《黑暗榮耀》5提名領先 宋慧喬秀智爭青龍視后

【明報專訊】旨在表揚韓國電影的青龍獎，去年首度舉辦專為串流平台而設的青龍電視節目頒獎禮，第二屆將於7月19日在韓國仁川Paradise City舉行，昨日公布入圍名單。Netflix《黑暗榮耀》角逐最佳劇集、男女配角及女新人共5項提名領先。《黑》劇宋慧喬將迎戰《安娜》秀智、《天外謎蹤》全汝彬等勁敵，角逐視后殊榮。

文：蘇珮欣

為表揚影視串流平台製作的劇集和綜藝節目，青龍獎去年首辦電視節目大獎，《D.P：逃兵追緝令》膺最佳劇集，《魷魚遊戲》李政宰及《柔美的細胞小將》金高恩分別捧走視帝視后殊榮。

崔岷植河正宇角逐視帝

第二屆青龍電視節目大獎7月19日舉行頒獎禮，昨日公布提名。《黑暗榮耀》、《身價》、《毒梟聖徒》、《弱美男英雄Class 1》及《賭命為王》入圍最佳劇集；其中《黑暗榮耀》還入圍最佳女主角、男配角、女配角及女新人，合共5提名領跑。緊隨其後是4個提名的《賭命為王》。《身價》及《安娜》分別角逐3獎。

在《黑暗榮耀》向校園暴力加害者復仇的宋慧喬，將與《安娜》秀智、《天外謎蹤》全汝彬、《爭鋒相辯》鄭麗媛、《離別的食譜》金瑞亨爭女主角獎。宋慧喬早前已在百想藝術大獎封視后，在青龍獎自然被看高一線。

獲提名最佳男主角的分別是《身價》陳善圭、《毒梟聖徒》河正宇、《真劍勝負》D.O、《賭命為王》崔岷植及《絕命案中案》李聖旻，5男星勢均力敵，其中《身價》與《絕命案中案》將推出第二季，勝算或高一線。

入圍最佳男配角有《黑暗榮耀》朴成勳、《身價》張栗、《毒梟聖徒》趙宇鎮、《安娜》金準韓及《賭命為王》李東輝。最佳女配角方面，將是《黑暗榮耀》林智妍、《誘餌》李伊利雅、《安娜》鄭恩彩、《賭命為王》金姝怜及《絕命案中案》景收真之爭。入圍最佳男女配角的演員實力均等，但預料獎項會是《黑暗榮耀》朴成勳及林智妍的囊中物。

今年男新人獎競爭較激烈，入圍者皆是近年新晉男神，包括《放學後的戰爭活動》金基海及文相敏雙雙入圍，還有《Island》車銀優、《弱美男英雄》朴志訓及《Cheer Up》裴仁爀，以上劇集播出時都有不俗點擊與口碑，相信會有一番龍爭虎鬥。入圍女新人則包括《第三人稱復仇》辛睿恩、《黑暗榮耀》車珠英、《放學後的戰爭活動》權恩彬、《Cheer Up》韓智賢及《Hit the Spot》Hani。

相關字詞﹕秀智 宋慧喬 韓劇 黑暗榮耀 青龍電視節目頒獎禮

上 / 下一篇新聞