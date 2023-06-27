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娛樂

「水雞光」朝比奈彩樂做打女 盼拍港產動作片

【明報專訊】憑日劇《今際之國的有栖》飾演「水雞光」一角爆紅的日本女星朝比奈彩前日訪港，昨早她以露肩裝現身旺角的連鎖米線店活動，吸引半百粉絲在門外支持。首度來港的朝比奈彩出場時，不停揮手兼派心，並以廣東話打招呼：「大家好，我係朝比奈彩。」試食時手舞足蹈大叫「好味」，非常搶鏡。

呻唔夠時間shopping

朝比奈彩表示今次行程只留港兩天，承認不夠喉，前晚抵港後到山頂欣賞夜景，趁工作品嘗到很喜歡的辛辣美食，感覺很好，大讚香港是好地方，一定會找機會再來旅遊，「我搭車經過大型商場，覺得設計好靚，可是不夠時間，只能買少少手信，希望下次來逛商場購物，欣賞藝術感建築」。朝比奈彩自認為食，平時在家會親自下廚煮日式料理，但辛辣菜式不夠食肆煮得專業，香港食到的味道跟日本很不同，「今次來香港試食的經驗很有趣，我都好想挑戰做飲食和旅遊節目」。

講到她在《今際之國》的打女形象很有魅力，香港亦出名拍動作片，想不想來港拍戲？朝比奈彩承認希望有機會嘗試，但不太熟識香港藝人，希望透過自己的模特兒身分，在各國時裝周上結識多些港星。朝比奈彩拍打戲時看似很有功架，被問是否很打得？她笑說：「我未學過功夫，但很期待接受挑戰學打功夫，即將發表的新戲，包括動作和綜藝元素，希望大家留意。」朝比奈彩稱為活動學廣東話，笑言「搞唔掂」，非常難學，足足花了一個晚上練習。對於獲粉絲到場支持，她表示驚喜得嚇一跳，「社交網好多followers留言，沒有太大感覺，親眼見到好多粉絲捧場，真正感覺到被愛戴」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕水雞光 今際之國的有栖 朝比奈彩

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