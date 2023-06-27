明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

等9年終圓紅館個唱夢 金曲歌后蔡健雅苦練廣東歌冧港迷

金曲歌后蔡健雅首開紅館演唱會 9年前因身體問題錯失機會

【明報專訊】台灣金曲歌后蔡健雅（Tanya）前晚於紅館舉行《LET'S DEPART！給世界最悠長的吻演唱會》香港站。鄭中基、岑寧兒、鄧麗欣、顧定軒、藍奕邦及鄧小巧等捧場。身穿飄逸露肩長裙出場的蔡健雅，站在翅膀造型的升降台登場，以結他自彈自唱英文歌《Bluebirds》為演唱會揭幕。蔡健雅用廣東話跟觀眾打招呼，分享首踏紅館感受，「大家好，我是蔡健雅，我終於飛到紅館！請大家鼓掌，因為你們的掌聲對我來說，是非常特別和重要。本來在9年前的明天（6月26日），是我第一次的紅館演出，可是我身體狀况出了問題，無法跟大家見面。一轉眼就9年，很難形容我的感受，因等了好久才來到這個舞台」。蔡健雅透露9年間發生了好多事，問觀眾是否已經都結婚生子，或是大家跟她一樣單身？她表示過去幾年有很多改變，「我學了很多才藝，有種花、養貓，還學了後空翻，不過不會在演唱會表演，請放心」。她自稱沒太多花巧，又不會跳舞，只會用音樂做個很好的演唱會。

疫情自困在家 曾懷疑人生

蔡健雅連續唱出多首耳熟能詳的作品，包括《拋物線》、《雙棲動物》、《Letting Go》、《空白格》等，跟歌迷一起集體回憶，且全場大合唱。她感謝歌迷的愛，也希望自己的情歌，能為大家起療癒作用。為了呈現最好的音樂，蔡健雅透露每次綵排都不停改動歌曲編排，甚至開騷前一日仍在修改，然後以新版本演繹跟張震嶽合唱的《思念是一種病》，表示在香港首次獻唱，特別送給香港粉絲。

蔡健雅提到創作《DEPART》專輯經過，有感而發說：「過去3年大家是怎樣過呢？當時我連出家門和呼吸都怕，自困在家不敢出門，覺得很無助，亦很沒用。那時想，做音樂的根本沒有用，幫不到外面發生的事，懷疑自己的存在與價值。」她後來想通了，慢慢了解到只是地球生病，人類需要時間修復，她也找到方式修覆自己，因此創作了這張專輯，大碟歌曲有黑暗、也有光明，3年來最大的領悟是關愛別人和要更愛自己。

唱陳奕迅《明年今日》超緊張

蔡健雅唱《說到愛》時，歌迷亮起手機燈，現場一片燈海。唱《Beautiful Love》尾段，蔡健雅突然咳嗽，停了幾句沒唱，由歌迷代她唱下去。她解釋因為有東西突然嗆在喉嚨，擔心一唱變成破音，待清一清喉嚨後便清唱兩句補償。蔡健雅覺得現場氣氛太感動，來紅館令她有種圓夢感覺，「很久沒有來香港，不知道還有沒有人會來看我的演唱會，對這個舞台有種陌生感覺。但是今（前）晚來到卻有種熟悉的感覺，多謝你們給我滿滿的愛，讓我感受很美好的第一次」。

安歌環節，蔡健雅換上全白色裝束演繹《出走》後，便唱陳奕迅的國語歌《十年》與廣東話版《明年今日》，歌迷反應熱烈。唱完後，她忍不住掩嘴笑，開玩笑說：「已練習了10年，唱完心情仍然很緊張，廣東話實在太難，想藉此送給香港歌迷的小彩蛋。」說罷即擺心型甫士。蔡健雅笑說紅館不允許超時，因此未能唱盡粉絲心目中所有的歌，不過很希望能成為大家心中的小太陽，「我喜歡現在的自己，音樂上多年來成長和改變不少。由以前唱搖滾到唱很多悲傷情歌，現在我想大家要開心一些，把更好的自己帶出來，用更多的愛去愛自己和愛世界」。她最後再用結他，自彈自唱《我要給世界最悠長的濕吻》，希望歌迷有美好回憶，為演唱會結尾。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕紅館演唱會 蔡健雅（Tanya）

上 / 下一篇新聞