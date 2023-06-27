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娛樂

入圍港姐Kitty趕「變髮」撞玻璃門 「翻版蔡思貝」Juliana失招牌金髮

港姐「變髮」 Juliana守不住「金髮招牌」 Kitty急步到場撞玻璃門

【明報專訊】《2023香港小姐競選》經過3輪面試後，其中11名入圍候選佳麗昨日率先到金鐘大會指定髮型屋整頭髮，為首晤傳媒準備。日前流出入圍名單榜上有名的其中三大熱門人選「金髮蔡思貝」Juliana、前港姐冠軍雷莊𠒇提名的Michelle和「嫩版蔡依林」莊子璇均順利晉級，年僅18歲的Hanna亦有得留低。一頭金髮的Juliana「變髮」成焦點，最終未能守住「金色招牌」，頭髮被染成深色。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

一眾候選佳麗穿上白tee、牛仔褲「dress code」到場，盡現身材線條。以「金髮」標誌令人留下印象的Juliana，不但成「變髮」焦點，其身材同樣出眾，低胸貼身上衣突顯她的勁爆身段，胸前還有明顯的泳衣印。Juliana表示不擔心頭髮被染回黑色，覺得黑髮造型都ok。另一大熱Michelle和Jennifer同樣弗爆，Michelle跟她前港姐冠軍提名人雷莊𠒇一樣，面對鏡頭自信滿滿，表示對參選有信心；露出小蠻腰的Jennifer以均稱身形取勝。青春無敵的Hanna透露考完DSE，會一路參選一路繼續學業。

Zora遲到15分鐘

佳麗們普遍都大方企定拍照，不過也有幾名入圍港姐表現慌失失，唯一穿碎花露肩裝現身的Kitty，一副好趕的樣子，急步到場，記者叫極都不停步，情急下還以為玻璃門是入口直撞埋去，場面尷尬。Zora足足遲到15分鐘，滿面油光的她面對鏡頭左閃右避。

經數小時「變髮」，Juliana最終未能保住維持了兩年的金髮，表示髮型師幫她做了一個灰色漸變效果，上面是深啡色，下面保留了金色，但上了一層微微灰色。問到可有覺得不開心？Juliana說：「不會，幾喜歡這個改變。」她透露現在要開始keep fit備戰。未知是否原本低胸白tee太透視關係，Juliana離開時變成穿了一件高領白tee。

Michelle請私人教練操弗備戰

其餘佳麗髮式變化不太大，都是略為修剪、護理、微鬈及補色為主。做了波浪捲效果的Michelle表示，「髮型師說我頭髮很乾，幫我做了護理，以及為頭髮補色，髮色較之前淺」。她亦有向髮型師提議兩側保留長髮，可令面型顯細，覺得新造型不錯。問到備戰情况？Michelle透露找了私人教練指導健身、瑜珈，「我每日有游水、跑步，比之前瘦了兩公斤，這段時間狂飲咖啡去水腫」。

昨日佳麗中年紀最小的Hanna髮尾微微燙鬈，成熟不少，她說：「喜歡這個髮型，成熟少少都ok。」到場時紮髻示人的Zora表示頭髮剪短了3吋，很心痛，但新髮型都好看。莊子璇稱變化不大，她一直有染髮，剛剛只做了護髮，還自爆未開始keep fit。

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