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娛樂

黃智雯：休息完會想想未來方向 陳展鵬火併吳岱融淋雨6小時

【明報專訊】黃智雯、陳展鵬、劉佩玥及湯洛雯等昨日到將軍澳出席劇集《隱門》宣傳活動。黃智雯談到劇中角色逐漸黑化，有場掌摑吳岱融16巴的場面即將播出，「女演員怒打男演員，呢場戲應該會破紀錄！拍攝時，岱融哥叫我打到無力先停，我真是打到手震，幾震撼，打到他面腫要敷冰，但他好似好享受，因他覺得是時候代觀眾發泄一下。（是否入行以來最暗黑的角色？）我只是為勢所逼」。

最近傳黃智雯年底約滿無綫離巢，無綫高層樂易玲日前欣賞她主演的舞台劇兼發文讚她，是否藉此挽留？黃智雯說：「多謝樂小姐捧場，其實她個個都冧，都有冧陳展鵬。」會否考慮續約？她說：「演舞台劇用盡所有能量，等我休息完，稍後會想想自己未來的方向。」

陳展鵬難忘與吳岱融拍生死決鬥戲，在戶外連續淋雨6小時，「那場戲不是你死就我亡，好耐未試過拍這種男人戲，是個很好發泄機會，但好辛苦，淋雨好凍，拍完都病了」。黃智雯開心《隱門》贏口碑，但嫌題材太沉重，曾擔心不能抽離角色。

劉佩玥做好準備等上位

劉佩玥稱初時收到劇本知道跟吳岱融合作，心情緊張又興奮，「劇中會被吳岱融虐打，我拍《隱形戰隊》經常打人，今次終於被人打喇！」她大讚吳岱融經驗老到，鏡頭前表現兇狠，其實沒怎樣用力便達到效果，「他很細心，怕我衣服走光，會為我就角度，一take過拍完收工」。傳無綫多名花旦離巢，劉佩玥上位在望，她說：「機會是留給有準備的人，我會提自己時刻都要做好準備。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕陳展鵬 劉佩玥 黃智雯 隱門

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