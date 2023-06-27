黃智雯：休息完會想想未來方向 陳展鵬火併吳岱融淋雨6小時

最近傳黃智雯年底約滿無綫離巢，無綫高層樂易玲日前欣賞她主演的舞台劇兼發文讚她，是否藉此挽留？黃智雯說：「多謝樂小姐捧場，其實她個個都冧，都有冧陳展鵬。」會否考慮續約？她說：「演舞台劇用盡所有能量，等我休息完，稍後會想想自己未來的方向。」

陳展鵬難忘與吳岱融拍生死決鬥戲，在戶外連續淋雨6小時，「那場戲不是你死就我亡，好耐未試過拍這種男人戲，是個很好發泄機會，但好辛苦，淋雨好凍，拍完都病了」。黃智雯開心《隱門》贏口碑，但嫌題材太沉重，曾擔心不能抽離角色。

劉佩玥做好準備等上位

劉佩玥稱初時收到劇本知道跟吳岱融合作，心情緊張又興奮，「劇中會被吳岱融虐打，我拍《隱形戰隊》經常打人，今次終於被人打喇！」她大讚吳岱融經驗老到，鏡頭前表現兇狠，其實沒怎樣用力便達到效果，「他很細心，怕我衣服走光，會為我就角度，一take過拍完收工」。傳無綫多名花旦離巢，劉佩玥上位在望，她說：「機會是留給有準備的人，我會提自己時刻都要做好準備。」

記者：鍾一虹