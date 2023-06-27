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娛樂

被黃家強炮轟講大話 激動呼冤 肥媽曬家駒錄音帶反擊「無理由屈我」

【明報專訊】Beyond靈魂人物黃家駒離世30年，上周六（24日）無綫播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，回顧家駒生前與Beyond的珍貴片段，節目宣傳重點之一是家駒未曾面世的作品曝光；歌曲《感激這對手》是家駒生前作品，最近由肥媽（Maria Cordero）主唱並在節目播出，肥媽稱這首歌是家駒30多年前寫給她的。家駒胞弟黃家強昨日在社交網公開斥肥媽講大話及不尊重人。不過故事另有版本，肥媽接受《明報》電話訪問呼冤，她出示一張稱是家駒demo錄音帶的照片以證明，錄音帶上寫有「肥媽」兩字。事件陷羅生門，記者再聯絡家強，截稿前未獲回覆。

《感激這對手》早於一個月前由Beyond前經理人陳健添的「Kinn's Music」在YouTube發布，據歌曲資料介紹，「黃家駒於1988年創作的demo《肥媽》，經歷三十五年後終於由Maria（肥媽）親自演繹首度面世。填詞人關栩溢：『《感激這對手》可被視為Beyond《真的愛妳》的外傳，也可被視作Maria的《Mama I Love You》的延續』」。

答應家駒前經理人唱《感激這對手》

在節目《永遠光輝 黃家駒》中，肥媽講述這首歌，「我諗唔到佢（家駒）會寫一首歌畀我，呢個好觸動我嘅心，真係我嘅榮幸」。她又說：「其實呢個故事我聽咗好多年，都有十幾廿年，家強有一日同我講，佢話『家駒寫咗首歌畀你，肥媽』，我話真係好咯，如果有機會唱就好喇！當我唱頭兩段時，我係諗住家駒同Beyond……因為我真係無時間聽隻歌，只係前兩日聽咗一次，我入嚟（錄音室）之前同家駒講『你幫幫我』，我行入去就得了，我覺得佢都有幫手。我諗唔到佢會寫一首歌畀我，呢個好觸動我嘅心，真係我嘅榮幸」。肥媽在抖音平台也講述家駒給她寫這首歌，提到去年家駒的前經理人致電給她，說家駒有首歌寫給她，問她唱不唱。她答應了，覺得感恩。

黃家強：關於我的都是謊言

昨日黃家強在「閉關」了3年的社交網轉發有關肥媽唱《感激這對手》的報道，寫道：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人。」他又說：「喺呢個風雨飄搖嘅時代，我希望做人可以無愧於心。」家強獲網民支持，肥媽則被炮轟，指她講大話，又鬧她借死人抽水。

肥媽指廿幾年前遇家強「佢有講過」

《明報》聯絡肥媽了解事件，她為此激動，她說：「廿幾年前曾在一個宣傳活動撞到佢（黃家強），佢有講過㗎，話有錄音帶係寫住『肥媽』個名，好耐喇！如果唔係我點會記得咁清楚，如果佢唔係講過嘅話，嗰個經理人（陳健添）打畀我嘅時候，我點會唱呀？同埋我唱呢隻歌，有咩得益啫？我唔需要宣傳，我亦唔需要呢隻歌帶畀我任何錢。」

「係咪我唱咗家駒呢隻歌會發達？」

肥媽愈講愈有火，「你有時無意中講嘅嘢唔記得，唔可以話我作嘢，我真係無作嘢，我作嚟做咩？如果唔係，佢經理人點會同我講，『你知唔知家駒作首歌畀你？』係咪我唱咗家駒呢隻歌會發達？唔係㗎嘛，我都係尊重佢，佢作畀我唱㗎咋，我無得益㗎，我完全唔要得益㗎。人哋都係紀念你大佬（家駒）啫，使唔使咁講嘢呀？我利用你啲乜嘢喎？（家強跟他的前經理人反了面？）呢啲係佢嘅事呀，大佬，係咪呀？你同佢反面，有乜理由攞我嚟『熬』，唔關我事嘛！無理由屈我嘛，大佬，我呢排已經成日畀人屈，個個都係咁，我不嬲都係做好心，成日屈我，個個都係咁呀！」

肥媽傍晚在社交網將事件來龍去脈講多次，她說20多年前在活動上遇見家強，對方向她提到家駒作了一首歌給她；在TVB訪問中自己是說「有一天家強跟我說」，但有網媒寫錯為「最近收到家強的來電」，肥媽重申只想完成家駒的心願，希望大家將焦點放回家駒的作品上。未知家強斥謊言，是否因「最近收到家強的來電」這句話。

娛樂組

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