Suga開騷PSY當嘉賓掀高潮

SHINee開騷三缺一

另一方面，全體成員已退伍的男團SHINee，本月23至25日在首爾奧林匹克公園KSPO Dome舉行《SHINee World VI》巡迴演唱會，吸引逾3萬觀眾入場。成員溫流早前表示身體不適缺席，3場個唱由Key、珉豪及泰民演出。

三缺一的SHINee演出賣力，今日（26日）會推出全新專輯《Hard》。泰民自爆為演唱會每日只吃一餐，加上狂做運動，最終減去12磅；珉豪則掀起上衣露出結實腹肌。