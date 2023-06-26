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娛樂

梅根親筆信邀約 Taylor Swift拒亮相節目 哈里王子夫婦擬拍《遠大前程》前傳

【明報專訊】英國哈里王子（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）夫婦2020年脫離王室後定居美國，又跟串流平台Spotify及Netflix簽下巨額酬勞合約，梅根為Spotify主持的播客（Podcast）節目，只播出12集便遭終止，據報生產力低及找不到嘉賓是原因之一；英國《電訊報》日前報道，梅根撰寫親筆信邀請樂壇天后Taylor Swift出席節目亦遭拒絕，有報道指Netflix跟哈里夫婦2025年約滿後，不打算續約，不過兩人製作節目的雄心猶在，據報正計劃拍攝狄更斯名著《遠大前程》前傳《Bad Manners》。

Spotify銳意發展播客節目，2020年底以2000萬美元（約1.56億港元）跟哈里王子與梅根簽約；梅根主持的播客《Archetypes》去年8月才上架，據悉內容有關「調查、剖析、顛覆那些試圖阻礙女性發展的標籤」，已退役的網球名將「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、真人騷女星Paris Hilton均曾亮相。節目播出僅12集，本月中雙方表示分道揚鑣，結束兩年半合作關係。掌管播客節目的Spotify高層西蒙斯（Bill Simmons）卻在個人節目形容哈里夫婦為「騙徒」。

據報道《Archetypes》播出初期收聽率不錯，不過製作效率緩慢，而且沒什麽意念，梅根亦往往在最後一刻改動內容，加上邀請嘉賓有難度，英國《電訊報》近日就報道，梅根撰寫親筆信邀請樂壇天后Taylor Swift亮相，對方不為所動，而且派經理人出面拒絕。種種因素影響，哈里夫婦跟Spotify未能繼續合作下去。

影視串流平台Netflix給哈里夫婦1億美元酬勞（約7.8億港元），合約2025年結束，有報道指Netflix無意續約，雖然兩人的紀錄片集《哈利王子與梅根》去年12月上架後收視報捷，僅次於《Tinder詐騙王》，成為Netflix歷來最多觀衆捧場的紀錄片集亞軍。不過兩人監製的另一紀錄片集《天生領袖》，則未能打入十大收視榜。有報道指兩人向Netflix提出不少製作計劃都被否決，唯獨有關「勇者不敗運動會」的紀錄片集獲開綠燈能繼續拍攝。

據英國《每日郵報》報道，哈里夫婦製作節目的雄心未息，兩人受狄更斯（Charles Dickens）小說《遠大前程》（Great Expectations）啓發，將會拍攝該書的前傳並命名為《 Bad Manners》，以原著中被悔婚的郝薇香小姐（Miss Havisham）為主角，講述她怎樣在父權當道的社會生活；不過報道指該節目未知Netflix是否已拍板答應播出。

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