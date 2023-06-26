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娛樂

N.Flying兩主音開騷曬潮語 李承協柳會勝讚港迷「MM7」

【明報專訊】韓國人氣樂隊N.Flying兩主音李承協和柳會勝，前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會，這是他們首次以二人形式演出，全晚獻唱18首歌曲，場內座無虛席，氣氛高漲。一眾粉絲落力應援，不斷揮動手機燈和偶像一齊邊跳邊唱，幾乎企足全晚，李承協被粉絲熱情感動，豎起拇指用廣東話說：「好好。」柳會勝則以廣東話說「我愛你」冧粉絲。

李承協歡迎大家來看這次演唱會，激動高呼：「Hong Kong！」他很開心能兌現上次開騷時對粉絲的承諾，很快便再來港開騷。柳會勝笑稱落機一刻，見到很多粉絲來歡迎他們，即時感到很安慰。李承協表示每一次見到粉絲都覺得很開心和有趣。二人笑說今次來港同樣獲工作人員款待，每隔兩小時就餵好吃的美食給他們，所以這次開騷的狀態非常好。

李承協拖柳會勝鞠躬答謝

獻唱《Into Bloom》和《The Night》時，李承協和柳會勝表示歌詞很有療癒感覺。柳會勝笑稱當時大家在李承協家中的工作室創作，還記得一齊唱歌彈琴的情景，甚至記得工作室的濕度。李承協聽到翻譯說「濕度」時，搞笑以廣東話跟着說，惹來粉絲大笑。隨後見台下粉絲反應愈來愈熾熱，他們入鄉隨俗，以港式潮語大讚粉絲「MM7」（正）。

演唱會尾聲，李承協和柳會勝走到台下繞場一周，與粉絲近距離接觸，粉絲即陷入瘋狂狀態，舉機狂影，掀起全晚高潮。安歌時，兩人獻唱《I Like You》和《Leave It》，之後在台上跟粉絲大合照。李承協拖住柳會勝的手鞠躬答謝，又一齊做心心動作，冧爆粉絲。

記者：陳釗

相關字詞﹕柳會勝 李承協 韓國人氣樂隊N.Flying

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