方健儀玩無繩滑水撞爆嘴縫9針

方健儀稱不太擔心破相，有需要會找整形醫生治療，亦沒有嚇怕，以後會小心。正服用抗生素消炎的她預計7月初可以拆線，慶幸傷口已消腫，不太影響這星期的工作。

周家怡劇接劇無暇慶生

周家怡最近趕拍新劇，預計7月底完成，另一部ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》又在7月開工，已收到劇本，但未有時間研究。兩部劇重疊拍攝，加上電影《陰目偵信》安排7月底上映，將有連串宣傳工作，她相信會忙到沒時間瞓覺，7月23日生日都會在工作中度過，開心屆時肯定有一大班人陪她過生日。周家怡希望抽到一日空檔開船河派對慶祝，否則要完成手上工作才有時間。

記者：林蘊兒