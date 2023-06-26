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娛樂

炎亞綸捲偷拍風波 節目劇照無正面 舊愛耀樂稱已配合警方調查

【明報專訊】台灣男星炎亞綸日前被21歲「抖音男神」耀樂控訴，後者稱16歲和炎亞綸交往時，被強行奪去第一次，還被拍下私密影片及外流至網絡。炎亞綸之後發文道歉外，還直闖耀樂的記者會兩度鞠躬道歉，強調沒有做強迫意願及偷拍的事；炎亞綸道歉未獲耀樂接受。耀樂前晚在社交平台透露最新情况，寫道：「今（前）天已到案配合調查，一切靜待司法調查。」

據台灣傳媒報道，耀樂媽媽日前已到警局提告，包括拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者及恐嚇3項罪名，且堅持一罪一罰。耀樂母親解釋提告是要炎亞綸負起法律責任，她不是要錢，強調她對炎亞綸所做的事絕不會姑息。

耀樂否認家人接受訪問

報道稱耀樂媽媽表示看到兒子在鏡頭前訴說遭遇時，心裏擔心又傷心，決定捍衛兒子的清白及權利。母子溝通後，她希望兒子好好照顧自己。當年兒子未有向她提及與炎亞綸交往的事，她只知道兒子那段時間情緒好低落，斷絕與外界聯繫獨自療傷，私密片流出後，耀樂一度休學，經過一段時間，以及在她鼓勵下才回到校園。對於有報道耀樂母親到警察提告，耀樂在社交平台限時動態發文：「家裏並沒有任何人接受媒體採訪。」

炎亞綸形象受重創，被褫奪十大傑青當選資格外，亦失去不少工作，他有份參演的節目《嗨！營業中》發出公告表示：「未播出之內容，將更審慎小心處理。」有網民發現官網發放最新劇照，炎亞綸幾乎「被消失」，除沒有正面照外，連團體照片，也只見其側面及背影，惹起熱議。

娛樂組

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